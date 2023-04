Cristian Castro ha tenido muchos romances a lo largo de su vida y en algunos casos las cosas terminaron de la peor manera. Lo cierto es que el cantante que por estos días está en la polémica por sus osadas presentaciones y es criticado por su sobrepeso en las redes sociales, tiene tres hijos aunque los vínculos no son los mejores.

Valeria Liberman fue la mujer que deslumbró al mexicano y tuvieron una relación pasional que terminó en el altar. Se casaron en el 2004 y, tan solo un año después, nació su primera hija, Simone, mientras que en el 2007, llegó su segundo niño, Mikhail. De acuerdo con algunos rumores que circularon durante el divorcio de Valeria Liberman de Cristian Castro, uno de los motivos de su distanciamiento había sido la mala relación que tenía con Verónica Castro.

Y fue la madre de Cristian Castro quien terminó confirmado las versiones. “Fue una pésima pareja. Nunca la quise, porque yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran. Ella lo sabía y no me gusta que una mujer haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo de su esposa primera”, declaró hace un tiempo al programa “Ventaneando” y señaló que no ha podido ver a sus nietos.

La historia de Valeria Liberman y Castro terminó a los cinco años del matrimonio y con dos hijos pequeños. Aunque parecían muy enamorados, parece que todo era apariencia. Durante el proceso de divorcio hubo muchas controversias sobre la custodia de sus hijos pero finalmente terminaron quedándose con su madre.

La abogada argentina había mantenido una relación con Cristian Castro en su juventud pero se encontraron años después del divorcio de Gabriela Bó. Allí se volvieron a encontrar y retomaron su relación. Pero el amor se terminó y todo quedó en la justicia además de un escándalo mediático porque ella aseguró que fue víctima de maltrato y violencia. Sin embargo, después que terminaron el conflicto, algunos aseguran que mantienen una relación cordial en beneficio de sus hijos pero no tiene diálogo con Verónica Castro y la actriz sigue sin poder ver a sus nietos mayores, sólo tiene relación con Rafaela, que es hija del cantante con una pareja posterior, Paola Eraso.