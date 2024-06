La historia de "Frijolero" de Molotov, la canción de un gringo para los gringos

"Frijolero" es una de las canciones más famosas de Molotov, debido a la carga ideológica que denota, la cual refleja la discriminación y racismo que existe en Estados Unidos en contra de la población mexicana, aunque el tema fue inspirado con un acontecimiento específico, en la ocasión en que Randy Ebright, integrante de la banda, y su familia fue detenida en un aeropuerto rumbo a territorio norteamericano.

Dentro de su repertorio, la banda chilanga cuenta con una serie de composiciones por de más controversiales, hay quienes les gustan y quienes las condenan; lo que es indiscutible es que, a 29 años de su formación, Molotov es uno de los grupos de rock más importantes y sus temas siguen siendo utilizados como estandarte de varias luchas sociales.

Algunas de ellas son "Gimme tha power", "Hit me" y, por supuesto, "Frijolero", que habla de la situación que, todavía hoy, a 20 años de haber sido escrita, retrata la realidad que existe entre México y el país vecino, pues Estados Unidos sigue responsabilizando a nuestro país de la sobrepoblación migrante y del consumo de drogas de su ciudadanía, entre otros problemas sociales atemporales.

La composición, incluida en el álbum "Dance and dense denso" fue escrita por Micky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright, luego de que este último atravesara una situación muy desagradable en un aeropuerto de los Estados Unidos, país en el que residen sus progenitores, pues el músico es de origen norteamericano.

En el documental "Gimme the power", el baterista y cantante rememora que su expareja y madre de sus dos hijas mayores, Chloe y Josie, tomaron unas vacaciones para visitar a su familia; la joven se formó en otra fila, en la que la seguridad estadounidense revisaría sus papeles y al notar que tenía la VISA americana comenzó a interrogarla, debido a que su apariencia no empataba con la fisionomía más común en Estados Unidos.

Fue así que ella y Chloe, la única hija que tenían en ese momento, fueron revisadas minuciosamente, situación que causó la impotencia de Randy, pues su hija apenas era una bebé.

De ese modo, se reunió con Micky y Paco Ayala, bajistas y cantantes de Molotov, con quien dio forma a la canción, que narra el diálogo entre un norteamericano y un mexicano.

Los músicos mostraron la canción a otro de sus integrantes; Tito Fuentes, quien les pidió que hicieran un cambio en el ritmo de la canción que, por ese tiempo, sonaba más como un tango.

A Ayala se le ocurrió usar un pequeño acordeón que su hermana le había regalado recientemente, aún sin mucha noción de cómo ejecutarlo y, lo demás..., es historia, pues luego de su lanzamiento, se volvió una de las canciones más famosas del grupo.

¿Por qué Randy dejó EU para mudarse a México?

A sus 16 años, Randy y los Ebright cambiaron su residencia a la Ciudad de México, pues su padre era agente de la DEA. Por esa época, su dominio del español no era muy bueno, lo que le dificultó socializar en la escuela, motivo por el que se enfocó a sofisticar su control de la batería, instrumento que había querido tocar desde muy pequeño, gracias a la influencia de su abuelo.

Con el tiempo conoció a otro joven que, como él, aspiraba a convertirse en músico, nos referimos a Jay de la Cueva, exlíder de Moderatto, con el que empezó a tocar en un bar que, por esa época, era frecuentado por todos los futuros rockeros de nuestro país, entre ellos su compañero de banda, Paco Ayala.

Fue así que, poco a poco, Randy y sus encuentros con los "Molochos" eran más frecuentes y, con la salida de Jay del grupo, quien se unió a Fobia, el "amerinaco" -como se hace llamar- se unió a la banda.

Randy, que desde hace años cuenta con la nacionalidad mexicana, ha compuesto varios de los grandes éxitos de la banda, como lo es "Frijolero", "Molotov cocktail Party", "Use it or lose it", "Guácala qué rico", entre otras.

Recientemente, Molotov dio a conocer otro tema escrito por Ebright; "Dreamers" que estrenaron durante el "MTV Unplugged: el desconecte", lanzado en 2018.

