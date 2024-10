MORELIA. Jorge A. Jiménez recuerda, con cierto temor, la experiencia sobrenatural que tuvo en Pátzcuaro, el pueblo mágico michoacano, durante la cual alguien le jaló un pie mientras estaba a punto de dormir en una cabaña donde sólo él estaba.



El actor de "Pancho Villa: El Centauro del Norte" y "El secreto del río" estaba filmando la cinta "Un cuento de pescadores", que compite en el festival internacional de cine que se desarrolla en esta ciudad, cuando le pasó algo que aún le eriza la piel.



"Empaparme en el soledad que existe me ayudó mucho a entrar en su mundo. Pero un día llegó una familia y con algo de ruido y como no soporto eso para dormir, pedí cambiarme y llegué a una casita. Cuando me tapé (para dormir) sentí que me estiraron el pie y tampoco pude dormir (risas). Al día siguiente le pregunté al señor de las cabañas que si de casualidad sabían de algo raro y me dijo que sí, que por las noches camina una mujer y en los columpios se aparece un niño", cuenta Jiménez.



"Un cuento de pescadores", dirigida por Edgar Nito ("Huachicolero"), está basada en la leyenda purépecha de de "La Miringua", la mujer que mediante engaños atrae a los hombres para ahogarlos en el lago por sus pecados.



El elenco está conformado entre otros por Myriam Bravo, Hoze Meléndez, Noé Hernández, Anna Díaz, Bibiana Godínez, Daniela Momo y Ruby Vizcarra.



"Crecí con el tema de las leyendas, hay mil en México, pero todos siempre jalamos hacia la de la Llorona. Aquí iniciamos con un narrador, un tata que habla en purépecha de cómo todo ha ido cambiando", comenta Nito, el realizador.



"Al igual que Huachicolero, se apela al lado oscuro de los humanos, esta película yrata de fantasía, pero hay un tema en el que los personajes se rigen por sus instintos y locuras. La idea es que la leyenda transitara por todos ellos", añade.



Para "Un cuento de pescadores" prácticamente el reparto convivió con los habitantes de la zona, quienes les enseñaron entre otras cosas a descamar los pescados y manejar la lancha.



"Fue una gran experiencia estar viviendo en la isla todo el tiempo, con la poca gente que hay ahí", expresa Jiménez.



Luego de su paso por el FICM, la cinta se proyectará en Mórbido, certamen de cine de género a realizarse en la Ciudad de México, donde está considerada en la sección oficial.

rad