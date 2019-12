¡La experiencia de comer en las alturas ya está en Campo Marte!

Dinner in the Sky es la experiencia gastronómica en las alturas que ha conquistado varias ciudades del mundo, en esta experiencia se combina la alta gastronomía con lo extremo.

La idea se originó en Bélgica durante el 2005 y hoy en día se encuentra en operación en más de 54 países. Llegó a México en 2013 y ha estado presente en lugares como Santa Fe, Teotihuacán, Querétaro, Guanajuato, Los Cabos, Puerto Vallarta, Monterrey y ahora por primera vez en el Campo Marte de la Ciudad de México, en donde los chefs encargados son: el chef Peruano Álvaro Vázquez, Javier Plascencia, Rodrigo Rivera- Rio, Jonatan Gómez Luna y Josefina López.

La experiencia de comer en las alturas ya está disponible y durará hasta al 28 de diciembre del 2019.

Hay desayunos, comidas, cenas y mixología; cada experiencia tiene una duración de una hora, consiste en que 22 comensales son elevados a más de 40 metros de altura mediante una grúa para deleitar con la vista de la Ciudad de México y al mismo tiempo degustar de un menú gourmet y bebidas premium. También hay menú vegetariano a elección.

Durante diciembre habrá cinco distintas experiencias y precios: los desayunos son a las 10:00 am, las comidas a las 14:00 hrs, cena al atardecer a las 18:00 hrs, cena a las 20:00 horas y mixología in the sky a las 22:00 hrs. Cada experiencia cuenta con un menú de cuatro tiempos (a excepción del mixología in the sky), cerveza, vino tinto o mimosas. Si te gustaría vivir esta experiencia puedes reservar con anticipación en [email protected]

Te recomendamos avisar con anticipación si eres alérgico a algún ingrediente, no olvides tu selfie stick. Lleva ropa y zapatos cómodos y no lleves bolsas (no podrás subir con ellas). Si asistes en la mañana o en la tarde-noche lleva abrigo. Toma en cuenta que las fechas podrían variar en caso que el clima no sea conveniente.

Cuánto: Desde 1,900 hasta $ 3,500

Dónde: Campo Marte (Bosque de Chapultepec l Sección, Col. Polanco)

Cuándo: Del 28 de noviembre al 28 de diciembre (10:00, 14:00, 18:00, 20:00 y 22:00 horas)