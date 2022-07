La empresaria millonaria se va sin decir adiós

La actriz e influencer ecuatoriana María José Villavicencio Celi, mejor conocida como "la empresaria millonaria", fue acusada en México por incumplimiento de contrato, porque para venir al país exigió varios privilegios que en conjunto suman alrededor de 400 mil pesos y no cumplió con los compromisos pactados, según dio a conocer el empresario Rodrigo Fragoso.

El productor informó que ella le pidió una serie de requisitos para que aceptara trabajar con él, desde dinero en efectivo, patrocinios en restaurantes, servicios de belleza, operaciones, botox, un viaje a Cancún y hasta un yate, lo cual pagó y ella lo dejó plantado con las actividades que se tenían planeadas.

Rodrigo Fragoso es uno de los organizadores de la Marcha del Orgullo, que se realizó a finales de junio, para lo cual quiso traer a María José pero ella dijo que no podía por compromisos, pero que venía a los Premios MTV Miaw, que se realizaron el 10 de julio, entonces decidieron aprovechar y trabajar juntos en algunas firmas de autógrafos y visitas a algunos medios, además de trabajar con patrocinios de restaurantes, spas o clínicas estéticas, las cuales mencionaría en publicaciones en redes sociales, cosa que tampoco cumplió aún después de haber usado las cortesías; además de haberse comportado de una manera homofóbica con la comunidad LGBT+.

En una entrevista transmitida en su cuenta de Instagram, donde habla con la activista Diane Rodríguez, Luz María no mencionó nombres, pero puntualizó que la denuncia y los señalamientos en su contra (por parte del director general de la agencia, Rodrigo Fragoso), eran falsos, y sólo buscan desprestigiarla por alguna razón que no conoce.

“Esa persona está diciendo muchas cosas que no son, y de esas cosas ni siquiera me interesa hablar; sólo quiero que le quede claro a la comunidad GLBT+ que yo jamás en la vida he sido, ni seré, transfóbiaca, ni homofóbica”, reiteró.

Desisten de demanda contra Ricky Martin

El jueves pasado el tribunal de Puerto Rico “archivó” una orden de restricción emitida contra el cantante Ricky Martin y su caso por violencia doméstica fue cerrado.

“El peticionario desistió voluntariamente, por lo que el caso fue archivado y no quedan procedimientos posteriores”, dijo un vocero del tribunal, quien no estaba autorizado a ser identificado, a The Associated Press.

El 21 de julio se llevó a cabo la audiencia de revisión del caso y fue a puerta cerrada, a la cual compareció Ricky Martín de manera virtual, pero estuvo representado por los abogados Joaquín Monserrate Matienzo, Carmelo Dávila y Harry Mansanet, quienes explicaron que la prolongación de la orden de alejamiento dependía de esa comparecencia, pero como el demandante desistió de manera voluntaria, ésta se archivó y el caso se cerró.

"Esto nunca fue nada más que un individuo con problemas que hizo acusaciones falsas sin absolutamente nada que las corrobore. Estamos contentos de que nuestro cliente vio que se hizo justicia y ahora puede seguir adelante con su vida y su carrera”, agregó el equipo legal.

En una publicación en sus cuentas de Twitter e Instagram, el artista escribió un breve mensaje en inglés "Truth prevails" (la verdad prevalece) junto a una imagen del comunicado de su equipo legal informando de la decisión judicial.

Al fin son marido y mujer

Después de 20 años de espera, las superestrellas Jennifer Lopez y Ben Affleck por fin se dieron el "sí quiero", y lo hicieron durante una escapada de fin de semana a Las Vegas, a la capilla de Elvis Presley y por fin hicieron realidad su sueño al lado de otras cuatro parejas, como si fueran una pareja común.

La cantante de 52 años dio detalles de su enlace unas horas después y no perdió la oportunidad para hacer referencia a los años que tuvieron que esperar para que su amor se consumara por completo: "Lo logramos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia", indicó en un comunicado publicado en su página oficial OnTheJLo.

También contó que estuvieron a punto de no casarse, porque cuando llegaron la capilla ya había terminado sus servicios, pero que accedieron amablemente a permanecer abiertos un poco más para que su boda se realizara, pero a pesar de que “el rey del rock” no pudo darles su bendición, pues no estaba disponible, aseguró que fue una ceremonia perfecta, ya que ahí estuvieron presentes sus hijos y el hombre que ama.

Danna Paola criticada por su peso

"Tanto la molestaron de que era rellenita que ahora está así de flaca, no es justo". "Dana no es por criticar pero estás muy flaca". "Qué está pasando Danna estás demasiado delgada". "Quiero a la Danna Paola del 2019". "Se le ven sus huesos". "Eras muy bonita, más llenita". "Sus huesitos esa no es Danna", son algunos comentarios que aparecen en la publicación que Danna Pola hizo sobre su paso en la alfombra roja de los Premios Juventud el día de ayer.

La cantante hizo su aparición en este evento, luciendo un llamativo vestido amarillo transparente, que dejaba ver su ropa interior negra y los parches que llevaba en los senos, los cuales hicieron juego con los guantes largos que cubrían sus brazos, atuendo que dejaba ver lo delgada que luce en comparación con otras fotos que han en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que la también actriz recibe críticas por su cuerpo, primero por los kilos de más que se veían en su cuerpo y ahora por lo "flaquita" que se ve, además de que hubo comparación en el atuendo que ella uso, con el que Eiza González portó durante la ceremonia de los Oscar 2018.

Muere Meche Carreño

A los 74 años de edad y a causa de una anemia derivada de complicaciones del cáncer de hígado que padecía, murió el 22 de julio a los 74 años la actriz veracruzana Meche Carreño, quien hizo historia en el cine mexicano, por realizar atrevidos desnudos y polémicas películas como Damiana y los hombres (1967), Andante (1969), La sangre enemiga (1971) y La inocente (1972).

Ella se retiró de la vida artística al inicio de la década de los 80, la también productora, confesaría 20 años después que este alejamiento se dio tras la muerte de uno de sus hijos, una pena que no le permitió seguir en su carrera.

En 2006, había reaparecido en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Entrevistada por EL UNIVERSAL, dijo que no vivía del pasado y que era una mujer de fe: “He aprendido a aceptar las cosas que Dios me pone en el camino”, contó. “Se han manejado muchas cosas (sobre su retiro), pero creo que el deber de madre me llamó más y por eso decidí darme ese espacio”, añadió.

