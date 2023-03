La confesión más íntima de Danna García, protagonista de Pasión de Gavilanes

Luego de dar positivo de covid-19 en 2020, al igual que millones de personas en el mundo, Danna García tuvo que enfrentar una recuperación bastante molesta, con algunas secuelas que le impidieron seguir con su vida normal. Pérdida de la memoria, caída del cabello, piel reseca y hasta vértigo, fueron algunos impedimentos de la histriónica para sentirse realmente bien.

Leer más: ¿Cómo se llevan Danna García y Mario Cimarro, los protagonistas de ‘Pasión de Gavilanes’?

A dos años de aquel contagio, la artista colombiana se siente mucho mejor y en una entrevista con Jomari Goyso se sinceró acerca de su presente, su hijo y su maternidad. En la sección “Más Moda, Menos Filtro” a cargo del crítico de moda en el programa “Despierta América” de Univision, Danna habló con sus emociones a flor de piel.

Leer más: Modo vacaciones: la protagonista de “Pasión de gavilanes” conquistó Instagram al ritmo de Luis Miguel

Al hablar de todo un poco, la protagonista de “Pasión de Gavilanes” habló de su maternidad y el hecho de haber tenido un solo niño, su adorado Dante. En un momento de la entrevista “sin filtros”, la pregunta de Jomari fue: "¿Siempre quisiste tener un solo hijo?".



La respuesta de la cantante de 45 años no se hizo esperar y con toda sinceridad y cierta resignación respondió: "No". De hecho, la modelo nacida en Medellín reveló que aún le causa tristeza el hecho de no haber tenido más hijos.



"El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos. Un día tuve un sueño y fue un sueño super revelador porque ya me estaba haciendo de todo para quedarme (embarazada). Me desperté y dije, mi cuerpo me ha dicho que no. Fue así. Que sería algo malo para mí y para el bebé", fue su confesión íntima acerca de su imposibilidad para tener más hijos.



"Como había pasado estos retos personales de salud en los que no salía adelante, dificultó que pudiera yo quedarme embarazada, fue dolorosísimo”, fue la conclusión final de quien supo encarnar a Norma, la hermana más grande las Elizondo en “Pasión de Gavilanes”.