La cinta "El día que me perdí", por poco se pierde debido a la pandemia

El director Mich Zurita tenía dos opciones para poder estrenar su película "El día que me perdí": esperar un par de años más o que saliera en una plataforma de streaming.

Mich explica que actualmente hay muchísimas películas en cola que no lograron pisar salas por la pandemia del Covid-19, por lo que será todavía más complicado para los cineastas independientes encontrar un espacio. Además en el caso de su trabajo se sumó otra cosa en contra:

"Cuando se comenzaron a reabrir los cines muchos me decían que mi película no encajaba, que ahorita estaban buscando comedia y terror porque necesitaban reactivar la audiencia. Cuando la escribí la pensé para dos audiencias: si te gusta el cine independiente e intentando mediar para venderla a todo el público. Tal vez si no hubiera estado el virus hubiera tenido oportunidad", comenta.

"Muchos cines me decían que si alguien va a las salas no quiere ver su realidad, no quieres ver problemáticas, quieres desconectarte, divertirte y que tu familia se la pase bien y tienen mucha razón, tal vez no fue el momento para estrenar en cine pero sí lo es para hacerlo en digital".

La película se estrena este sábado por la plataforma de entretenimiento de acceso gratuito, VIX - cine y tv, lo cual significa para el director la oportunidad de que más gente la vea.

La cinta de suspenso y drama, plasma una historia que hace crítica a la violencia de género. La trama sigue a Xochitl, una niña que tuvo un pasado familiar violento y cuyas consecuencias la siguen en su vida adulta. El reparto incluye a Alicia Quiñonez, Carolina Rocha y Alejandro Belmonte, entre otros, así como la participación especial de María Rojo.

"Se va complicando porque hay un hecho fuerte en una noche en su infancia que es el que la marca y hace que toda su vida dependa de eso. Ella piensa que lo ha superado pero se da cuenta, debido a otra relación tóxica a la que se enfrenta, que no lo ha olvidado", adelanta Mich.

"Uno de los grandes problemas que tenemos es la violencia de género y creo que el granito o semilla que nos sembraron a todos de pequeños es lo que nos está dando las consecuencias. Sembrar una buena semilla en los hijos nos cambiaría".

Con respecto a la temática el cineasta resalta que no quiere que se le tome como un hombre queriendo hablar del feminicidio. Explica que lo que sí le corresponde es decirle a otros hombres que ya basta de muchas actitudes.

"Lo que menos necesitan las mujeres y el feminismo es otro hombre diciéndoles qué es el feminismo y cómo se deben comportar. Aunque yo me haya leído todo del feminismo simplemente no soy mujer, no me corresponde hablar de eso y no podría tomar ese rol", afirma.

"Esta película lo que hace es hablar a los hombres de la violencia y de lo que yo como hombre considero que hemos hecho mal no porque seamos malos sino porque lo hemos aprendido así".