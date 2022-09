“La Casa del Dragón”: las consecuencias que le trajo a Milly Alcock interpretar a la princesa Rhaenyra Targaryen

Milly Alcock le dijo adiós a su personaje en “La Casa del Dragón” el último domingo. Desde ahora en adelante la actriz Emma D’Arcy tomará su lugar como princesa Rhaenyra. Para despedirse de su papel la australiana dio una entrevista sobre cómo vivió su paso por una de las series más exitosas del streaming.

Pese a que todo debería ser color de rosas para Milly Alcock lo cierto es que no la ha pasada tan bien como parece. La fama no es algo con lo que le guste convivir y ser parte de un éxito como la precuela de “Juego de Tronos” la saca de su lugar muchas veces. Para la actriz de 22 años definitivamente no ha sido sencillo el proceso de volverse famosa.

Cuales son las consecuencias que le trajo a Milly Alcock interpretar a la princesa Rhaenyra

La protagonista de “La Casa del Dragón” explicó que ver su cara en las redes sociales, en la tele y en la publicidad callejera la pone “constantemente tensa”. Si bien inició su carrera hace tiempo, la princesa Rhaenyra ha sido su primer protagónico importante. “Nadie debería tener que pasar por esto”, agregó.

Milly Alcock aseguró que todo este proceso de volverse mundialmente famosa le ha traído graves consecuencias a nivel salud. Los trastornos de ansiedad son una de ellas. “Me pone increíblemente ansiosa, no sé cómo las celebridades pueden someterse a eso y navegar tranquilamente con la fama”, expresó la actriz en una entrevista reciente.

Incluso, la protagonista de “La Casa del Dragón” mostró algo de envidia ante la vida que llevan sus compañeros de escuela y hasta su propia familia. “Todos ellos van a la universidad. Hacen cosas básicas. Mi familia no tiene nada que ver con el arte y es extraño. No estaba acostumbrada. Siento que abrí una caja de Pandora y me siento en Alicia en el país de las maravillas. Es raro”, explicó sobre cómo la está afectando haberla dado vida a la princesa Rhaenyra.