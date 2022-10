“La Casa del Dragón”: la explicación de la escena que no entendieron los fans

El 21 de agosto del año corriente se estrenó “La Casa del Dragón” con muchas expectativas de parte del público que amó los libros y la serie de “Game of Thrones”. Las historias de George R. R. Martin causaron furor a través de estos 11 años desde el estreno del primer capítulo de la producción de HBO.

Lo cierto es que “La Casa del Dragón” va llegando a su fin y si no quieres leer spoilers de lo que fue el capítulo nueve de la serie, mejor no seguir avanzando. El episodio generó todo tipo de reacciones en el público y una de las tantas fue por una confusión en una particular escena, además de la aparición de Ser Larys Strong (interpretado por Matthew Needham).

Larys “el Patizambo" (por su pie deforme) es el personaje que ideó un plan para asesinar y poder ser parte del círculo cercano de consejeros de Alicent Hightower (interpretada por Olivia Cooke). El hombre es el hijo de la nueva Mano del Rey, Lyonel Strong, y saca provecho de relación con la reina.

La directora del noveno capítulo de “La Casa del Dragón” concedió una entrevista al medio EW, sobre una de las escenas que, posiblemente, más incomodó a los televidentes. "Él mira sus pies y luego se masturba, básicamente", mencionó Clare Kilner, haciendo referencia a Larys y Alicent, y también al hecho de que el personaje tenga una de sus extremidades deformes.



Alicent junto a Larys Strong. Fuente: Instagram @daenerysstormbornx

“Fue una escena interesante [...] Es tan intrusivo e invasivo", mencionó la cineasta. "Es una escena realmente sucia", concluyó acerca del personaje y la escena que quizás muchos fans no pudieron entender dentro del gran contexto. La que también se explayó acerca de este capítulo de la serie, fue Eve Best, quien interpreta a Rhaenys Targaryen, “la reina que no fue”, y se encuentra prisionera. Luego de escaparse disfrazada, se introduce en Pozo Dragón para montar a Meleys, en lo que se vio como una explosión de piedra y mucho polvo. "Queríamos que ella se levantara como un ave fénix de las cenizas", afirmó también Clare Kilner.