La noche de este domingo la actriz Daniela Navarro, participante del reality “La casa de los famosos”, revivió uno de los momentos más dolorosos de su vida al confesar que durante su infancia fue abusada sexualmente por un miembro de su familia.

La venezolana habló sobre los momentos más significativos de su vida, como el divorcio de sus padres o la llegada de su pequeña hija, pero no pudo evitar romper en llanto al confesar públicamente que, siendo apenas una niña, tuvo que enfrentar una de “las peores etapas” cuando fue agredida por su abuelo.

Navarro también explicó que en ese entonces no quiso decir nada sobre lo que estaba pasando, pues madre “tenía el corazón roto” debido al fin de su matrimonio y no quería causarle un dolor mucho más grande:

“No podía decir absolutamente nada. No quería romperle el corazón (a mi mamá) diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón, dijo.

Lee también: Yrma Lydya se había divorciado de su esposo por violencia familiar y amenazas a punta de pistola

Daniela también reconoció que otro de los motivos por los que guardó silencio fue el nacimiento de su hermano menor y la felicidad que él trajo a su familia; sin embargo, a los 25 años de edad no pudo seguir callando y le contó todo a su madre.

“Mi mamá me regaló a mi mejor amigo, mi hermano, Carlos Enrique, y decidí no romper la felicidad que eso trajo a mi familia y me lo aguardé hasta mis 25 años”, agregó.

Desafortunadamente este duro momento no es el único por el que la actriz de “Tierra de reyes” ha tenido que a travesar, ya que, también contó que con la llegada de su hija, Uguiella, vinieron problemas muy graves a su salud, incluso, estuvieron a punto de amputarle las piernas.

El drama, según contó, inició a sus 21 años, cuando contrajo matrimonio y por culpa de la presión que su esposo y los estándares de belleza ejercían sobre ella comenzó a inyectarse diferentes sustancias en las piernas. Aunque en ese momento no experimentó ninguna consecuencia grave, las cosas cambiaron cuando se embarazó de su hija, pues su salud y la de su bebé se comprometieron.

“Empiezo a sufrir un problema en mis piernas cuando estaba embarazada y se corría el riesgo de que si hacía tratamiento mi hija podía venir con alguna condición. Era que mi hija estuviera bien o eran mis piernas y yo decidí que fuera mi hija”.



Foto: Instagram

Pero lo peor estaba por llegar. En 2019 y tras el nacimiento de la niña, Daniela recibió un duro golpe, cuando un médico le dijo que ya no podían hacer nada por ella y para salvar su vida tenían que cortar un pedazo de sus piernas. Ella decidió practicarse este procedimiento en su país natal, donde, por fortuna, encontró un especialista que evitó que tuviera que llegar a la amputación y que es quien la ha mantenido sana durante todo este tiempo.

Sobre el episodio de abuso que vivió, Daniela no dio más detalles ni contó si es que en algún momento actuó de manera legal; sin embargo, en redes sociales varios televidentes y fans del programa le han hecho llegar algunos mensajes en los que le externan su apoyo y la reconocen por ser una mujer fuerte.

Lee también: Belinda estuvo a punto de desmayarse durante su concierto en Monterrey