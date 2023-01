Todavía no pasan 24 horas desde que inició la tercera temporada de “La casa de los famosos” y los participantes ya han dado mucho de qué hablar.

Las polémicas e irreverentes personalidades que ingresaron, la noche de ayer, al reality de Telemundo ya han desatado sus primeras controversias y estás son algunas de las que más han llamado la atención del público y los usuarios de redes sociales.

Ya piensan en las nominaciones

Aunque los famosos todavía no terminar de instalarse ni de conocerse, ya están pensando en los primeros eliminados, y sobre todo en el momento de la nominación; algo que sin duda les ha generado mucho estrés y hasta tristeza, según confesó Aylín Mujica: “Esta semana tendremos que nominar, qué difícil va a ser eso”, dijo la actriz, a lo que sus compañeros le respondieron que era momento de pensar en cosas más agradables.



Los famosos vienen dispuestos a todo Foto: Instagram

Están prohibidas las faltas de respeto

Las temporadas pasadas del reality se han caracterizado por las constantes peleas y discusiones entre sus ahbitantes, mismas que han llegado a salirse de control, por lo mismo, La Materialista expresó que le gustaría que en esta ocasión evitarán los insultos y en su lugar hubiera un ambiente de respeto.

“Que se mantenga la buena vibra, sin esas ofensas tan personales que yo vi, eso me dio miedo. Yo sé que no todos los días hace tanto sol, habrán días grises, pero quiero decir a ese nivel de agresividad que no lleguen”, señaló la reggaetonera.

Buscan método para contar los días que llevan dentro

Debido al encierro, las celebridades están convencidas de que llegarán a perder la noción del tiempo y habrá un momento en el que ya no sabrán con certeza los días que llevan aislados. Es por esto que ya están pensado en implementar un método con el que puedan contar el paso de los días.

Por ejemplo, Juan Rivera propuso que una buena opción sería hacerlo con frijoles. “(Exactamente) el día ya no me importa, sino (saber) cuántos días llevo metido, cuándo salude a mis hijos por la mañana quiero decirles día tal y tal”; mientras que Aristeo Cázares le apuesta por armar una especie de calendario y colocarlo en la cocina.

Liliana Rodríguez quiere reventar el rating

Durante un brindis, Liliana Rodríguez, hija de "El Puma" dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros, pero lo que destacó de su discurso es que está segura de que, juntos, romperán récords de audiencia.

“Siento en mi corazón que vamos a lograr una temporada diferente, impactante y vamos a reventar los ratings fuera del cielo. Somos escogidos, no estamos aquí por azar, tenemos un propósito muy rico cada uno de nosotros, nunca me he sentido nerviosa, estoy a la expectativa de conocerlos y salir de aquí amigos ¿por qué no? hermanos”.

Dania Méndez, dispuesta a darlo todo

La influencer Dania Méndez entró con el mejor ánimo a esta casa, con la disposición de acomedirse a las tareas de que requieran, con el fin de crear una convivencia sana.

“Me voy a llevar mucho de cada uno de ustedes, vengo aprendiendo. Soy de la idea de sumar, nunca restar. Cuenten conmigo, yo no sé cocinar pero sé lavar trastes, sé barrer, sé hacer lo que quieran, vengo de abajo, sé hacer de todo, me puedo dormir en el suelo también sin ningún problema, espero que se lleven lo mejor de mí”.

