"La casa de los famosos 2": Niurka quiere sacar el lado hermoso de Laura Bozzo

Apenas esta semana inició la segunda temporada de "La casa de los famosos" y las y los nuevos participantes ya están conociéndose, compartiendo tiempo, haciendo declaraciones reveladoras y enfrentando sus primeras polémicas.

Niurka, quien desde antes de entrar dijo que ella entraría para ganar, ha compartido su esencia abierta, libre y divertida, como apenas que dijo:

“Les tengo una buena y una mala, la buena es que voy a cag…, la mala es que tendrán que olerlo”.

También ha habido un poco de polémica, pues Rafael Nieves se volvió el líder de la semana, con el privilegio de acceder a la suite presidencial con la posibilidad de invitar a alguien a dormir durante una semana con él. Rafael Invitó a Julia Gama, quien aceptó la propuesta, y todo bien hasta allí, pero resulta que hay un tercero en discordia: Nacho Casano.

Julia le contó a sus amigas que ella entró muy neutral al programa, pero que Nacho empezó a coquetearle previo a saber que compartirían reality, y cuando lo supo le escribió que “todo era un chiste” y que “no era verdad” el coqueteo.

Ahora que Rafa la invitó ella a la suite, Brenda Zambrano le preguntó a Nacho que si le gustaba Julia porque se había notado serio cuando fue invitada por Rafa, a lo que él contestó:

“Es que yo sé que Rafa solamente se la quiere cog*r”.

Poco después, Nacho y Rafa tuvieron una plática en la que dijeron que cualquier cosa se la dirían de frente y que no podían andar de chismosos.



Niurka quiere sacar lo mejor de Laura

Niurka desde el principio ha hecho buenas migas con Laura, y de hecho dijo que uno de sus cometidos es sacar lo mejor de la peruana, su lado más lindo para que la gente conozca su otra versión.

“Niurka, yo he sido así toda mi vida, soy muy sensible, lo que pasa es que yo a veces tengo ese carácter fuerte como una medida de protección, yo de chica subí mucho bullying, me metían la cabeza al water”, contó Bozzo.

Niurka también dijo que tiene su lado de coraje, que lo avienta a sus enemigos pero a las y los demás les da mucho cariño.

En otro momento, la cubana dijo que lo único que falta en "La casa de los famosos" es verles el paquete a los hombres.

“A Zerboni no se lo vi pero se lo noté”, dijo sin pena, como es ella.

Desde que entró al reality donde son observados y escuchados 24/7, los hijos de Niurka expresaron su total apoyo.

“Mami, échale todas las ganas, vas a ganar, tienes nuestro amor, nuestro apoyo, todo va a estar bien aquí afuera”, dijo su hijo mayor, Kiko.

“Mucha gente conoce tu parte de afuera, que es el desastre, y muchos incluyéndonos nos divertimos con él, esta vez van a conocer a la persona que nosotros tres amamos y por la que damos la vida, ¡Te amo mami!”, dijo Emilio, y Romina agregó que le harían llegar una playera de regalo para que siempre pensara en ellos.

Desde el primer momento en el que llegaron a "La casa de los famosos", Niurka abrazó con mucha fuerza a Laura, ¿Será que lograrán convertirse en mejores amigas durante el programa?

Los integrantes

En esta segunda temporada, las y los integrantes de "La casa de los famosos" son los siguientes:

Osvaldo Ríos

El actor y cantante puertorriqueño ya ha hecho sus primeras declaraciones dentro de la casa, como su romance con Shakira, del que dijo que sus padres ya estaban enterados de que querían casarse pero al final de cuentas ella tenía que volar.

Toni Costa

El bailarín y actor, expareja de Adamari López, es bailarín y ahora está dentro de este proyecto. También tiene una hija, Alaïa.

Brenda Zambrano

Una de las mujeres más polémicas y aventadas de "Acapulco Shore" se reecontró en la casa con "El Potro". Ambos ya saben muy bien de este tipo de programas y seguramente darán batalla para coronarse como ganadores

El Potro

El concursante de "Acapulco Shore" también está en esta edición y seguramente lo veremos en muchas polémicas más adelante.

Niurka

La vedette y actriz cubana está con todo dentro de la casa, y ya ha generado polémica por sus comentarios.

Laura Bozzo

La señorita Laura está lista para dar batalla en el programa y ya hasta han jugado a ¡que pase el desgraciado! dentro del reality, ¿Qué confesiones hará?

Nacho Casano

El actor ya ha dado de qué hablar dentro del programa.

Rafael Nieves

El actor mexicano de 34 años de edad, originario de Hermosillo, alcanzó la fama gracias a su participación en series como "Rosario Tijeras", "Enemigo Íntimo" y "La Piloto".

Julia Gama

La Vice Universo 2020 es originaria de Brasil y también está dentro de esta competencia.

Ivonne Montero

La actriz y cantante se ha separado de su hija para entrar a este reality.

Natalia Alcocer

La conductora y actriz también fue invitada a este proyecto y ya ha dado muestra de que es muy buena para dar batalla.

Salvador Zerboni

El actor está dentro de la competencia y Niurka "ya le notó el paquete", como ella misma dijo.

Juan Vidal

Es un actor nacido en República Dominicana y radicado en México; ha actuado en cine, teatro y televisión.

Mayeli Alonso

La exesposa de Lupillo Rivera ganó fama como gerente general de Town of Lashes, una tienda en línea de pestañas postizas, también es el cerebro detrás del blog de moda en línea Pink Fashionista.

rad