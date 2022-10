La banda británica Muse ofrece concierto en Clermont, Kentucky

El clima en Clermont, Kentucky, congela las manos. El termómetro marca cinco grados la noche del sábado, pero por un rato esto se olvida cuando Mat Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard suben al escenario para un concierto que alrededor de 500 asistentes presencian.

Los integrantes de la banda británica Muse son los protagonistas del concierto en vivo de la plataforma Welcome Sessions, desde la destilería de Jim Beam, en Estados Unidos.

El show comienza con "Will of the people", tema que abre el más reciente álbum homónimo del trío, y en el que algunos asistentes hacen headbanging al ritmo de la música.

Otras canciones de su álbum lanzado el pasado agosto como "Compliance", y "Won't stand down", se suman a clásicos de su carrera como "Hysteria" y "Psycho", y si bien Chris (el bajista) luce una chamarra con un estilo más rockero, Matt (vocalista y guitarrista) es consciente del frío y opta por una chamarra más afelpada, incluso en algún momento se tapa con el gorrito.

Al lugar han llegado personas de diferentes partes del mundo -desde Sudáfrica hasta Brasil, Alemania y México- como parte del objetivo de crear comunidad. Entre ellos están Thalía y Alex, fans provenientes de Puebla que ganaron, a través de un concurso, la oportunidad de estar en el show privado.

Debra Rios, proveniente de Texas pero de padres mexicanos, también es una de las ganadoras.

"Fue algo increíble poder ver a Muse. Soy súper fan, fue increíble el concierto, creo que lloré un poquito porque he sido fan de Muse desde los 11 años, son mi banda favorita de todo el mundo", comparte Debra al final del show, quien asistió junto a su prometido.

"La música une a la gente, es universal, y algo así es importante porque puedes conocer gente de todo el mundo. No siempre se tiene la oportunidad de hablar con gente de otros países", añade.

La banda llena alrededor de una hora de música con otras de sus canciones más populares como "Supermassive Black Hole" y "Starlight". En esta última, Matt aprovecha para interactuar y compartir el micrófono con los que están más cerca.

Los músicos apenas comparten unas palabras que prefieren enfocarse en lo que mejor saben hacer. "¡Ey! Aquí vamos, ¿cómo están?", dice Bellamy. Eso sí, cuando "Uprising" suena, el vocalista vuelve a apuntar el micrófono a los fans y observa muy atento para ver si se saben la letra. Por suerte no lo decepcionan.

"Knights of Cydonia", donde Dominic se luce en la batería, cierra la noche y el trío, que justo un día antes del show confirmó que irá a México el próximo enero, se despide no sin antes regalar baquetas y plumillas a sus seguidores.