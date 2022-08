Cuando termine el programa "La Academia" Rubí Ibarra quiere dedicarse no sólo a la música, sino también a la actuación, a la conducción y al baile para lo cual se seguirá preparando para cumplir esos sueños que ha tenido desde hace muchos años.

EL UNIVERSAL le preguntó a la finalista de este reality show que si había pensado que la actuación podría ser una ruta para su carrera a lo que ella de inmediato respondió que sí y que incluso ya ha tomado clases en la capital del país.

“Antes yo estaba viviendo en la Ciudad de México, estuve viviendo durante un tiempo y estuve tomando clases de actuación, estuve por cinco meses, obviamente por cosas familiares tuve que salirme y regresarme a San Luis Potosí y ya no las retomé”, declaró la cantante.

Informó que no sólo quiere dedicarse a la música sino que desea abrir las posibilidades de trabajar en otras ramas en el espectáculo, tema que ya ha charlado con sus compañeros de este proyecto televisivo.

“Me gustaría bailar, bailar es una de las cosas que más me gustaría hacer, me gustaría actuar y me gustaría también algo tipo comedia, siento que lo haría muy bien”, explicó la intérprete.

“Claro que saliendo de aquí tengo planeado no sólo la música, sino también actuación, conducción, antes de entrar aquí a ‘La Academia’ estaba estudiando comunicación, entonces sí me gustaría dedicarme de todo un poco”.

Rubí, quien siente que su competencia directa es Nelson, considera que tiene todas las herramientas para poder ser la nueva ganadora de este programa de talentos y que al igual que sus colegas, ella ha trabajado bastante.

“Como todos saben llegué desde cero, me costó mucho y todavía me cuesta, pero estoy consciente de que debo seguir preparándome aquí, (también) afuera, para que las personas sigan viendo un constante crecimiento en mí”, dijo.



Está consciente de que siempre se ha mostrado como una persona real por lo que cree que merece ganar y le parece genial poder inspirar a otras personas.

“Muchas veces yo dudé de mí misma, muchas veces dije: ¿qué estoy haciendo aquí? No puedo, aún así estoy aquí.

“Entonces para mí es inspirar a las personas a que no se trata de tener una gran voz, sino también de lo que puedas brindar y cómo impactas de manera positiva en la vida de las personas, pero igual estoy consciente de que esto es así, es del público, entonces que gane quien tenga que ganar, yo voy a estar muy contenta con mis compañeros”, concluyó.

