“La Academia": nuevo despido en la conducción, ¿quién se va?

Los cambios en la nueva temporada de “La Academia” siguen presentándose, luego de que la semana pasada, Andrés Tovar se convirtiera en el productor del reality e sin previo aviso cambiaron a los conductores backstage por Vanessa Claudio y Ricardo Cázarez, en lugar de Pedro Prieto y Esmeralda Ugalde, quien ya no formará parte del programa.

Ugalde no estuvo frente a la pantalla en el segundo concierto, ya que hizo transmisiones de manera digital y, durante la semana, estuvo como invitada especial en el programa “Camino a la fama” en donde se transmite el resumen con lo mejor del programa musical.

Incluso entró a la casa donde viven los académicos para compartirle su experiencia, ya que Ugalde, quien es hermana de Ana Bárbara, fue la ganadora de la temporada de “La Academia Bicentenario”.

Sin embargo, antes de que se realice el tercer espectáculo de esta producción se vivió otro cambió radical: el despido de Esmeralda Ugalde, algo que ni ella se esperaba.

“Amigos, me lo dijeron saliendo de ‘Camino a la fama’. Extrañaré andar en el mitote los domingos, pero así los cambios y las decisiones de la gente que lleva el proyecto. Abrazo y gracias por las buenas vibras”, fue como la cantante dio a conocer esta noticia.

De inmediato sus admiradores y el público en general reaccionó ante este suceso escribiendo en redes palabras de aliento para la artista.

“Dios proveerá su carrera con nuevas actividades”, “mi Esme eres una talentosa y fregona, así que verás que vendrán mejores cosas para ti, te mereces siempre brillar por la superación y el talento que tienes, eres una guerrera y vendrán mejores proyectos”, fue lo que opinó la gente.

Así como:

“Qué jalada, te invitan al programa ‘Camino a la fama’ y luego te dan esa noticia, una grosería completa”, “qué mala decisión de la producción, a mí me encanta verte y agradezco tu energía y siempre tu buena actitud”.

Cabe recordar que “La Academia” compite domingo a domingo, así como entre semana con la segunda temporada de “La casa de los famosos México” y de acuerdo con los niveles de rating emitidos por Nielsen IBOPE México, el show de Televisa ha arrasado con la audiencia.

Esto les dijo Esmeralda Ugalde a los académicos

En su breve visita a las instalaciones de la academia musical, Ugalde les dio unas palabras de motivación a los jóvenes, para que salgan adelante y siempre sean humildes.

“A mí lo que me llevó a ganar fue el cariño de la gente, el mostrarse reales que es lo que realmente importa, no se pongan caretas, sean ustedes, libres, con amor, sean serviciales los unos con los otros porque al final esto es un equipo, no olviden eso, de aquí y afuera necesitamos de alguien más, una cadenas de favores”, comentó.

