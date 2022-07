A pesar de todas las duras críticas que ha recibido Rubí en cada concierto de "La Academia", el público ha creado un poderoso grupo de fans que se hace llamar los “Yurilibers” y que cada semana hace que se convierta tendencia en redes sociales.



Dentro de este grupo de admiradores se encuentra el conductor Ricardo Casares, los integrantes originales del grupo Límite que ahora hacen llamarse LMT, Blanca Martínez “La Chicuela” e inesperadamente también está la juez Lola Cortés que ahora sí le gustó la interpretación de la quinceañera más famosa de México, aunque le dio algunos consejos para mejorar su voz.



“Yo soy una Rubiliber, amo su tenacidad, amo su disciplina, amo su perseverancia, amo porque es una persona que estoy segura que no se encuentra dentro de su grupo de amistades y que cada que sube al escenario, sabe que ahí pertenece por eso es que no se da por vencida porque es igual de rara que yo”, señaló Cortés.



En el concierto 11 tras interpretar el tema “Te aprovechas” del grupo Límite, Lolita expresó que Rubí es otra comparado con otras presentaciones en que se mostraba apagada completamente, pero ahora le encantó cómo se vio.



Invitó a la potosina que se aventara a la gesticulación, que exagere todo, porque mientras más lo haga tendrá mejores resultados en el escenario.



“Necesito que empieces a gesticular mucho más, mírate al espejo todo el tiempo y gesticula, aprende que es lo que está pasando, aprende a imitarte, cuando estás triste, cuando estás enojada, cuando estás contenta y eso entonces tráelo al escenario.



“De la misma forma tu cuerpo, trata por medio de la imitación a tus compañeros a otros artistas, poder lograr formar tu cuerpo de otra manera para que nos presentes en el escenario lo que hoy pude ver, que no fue una persona apagada, que eso me preocupaba en todos los conciertos”, explicó.

Lee también: Horacio Villalobos no quiere ser el culpable de que Rubí salga voluntariamente de "La Academia"



Integrantes de Límite le desean suerte a Rubí

Los integrantes de LMT le mandaron un fuerte abrazo y le desearon la mejor de las suertes a Rubí, quien admira a Alicia Villarreal tanto su música, como su estilo.



“La canción ‘Te aprovechas’ la grabamos en 1994, nos abrió las puertas de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, sabemos que a ti también te va a dar mucha suerte, ánimo”, indicó Checo Ponce.



“La Chicuela” dio un mensaje a Rubí

“No te me sientas insegura, ojalá todos los demás, le echan las ganas que tú le echas en La Academia, no te claves en los mensajes negativos, de todas las críticas toma lo que te a hacer aprender, ya no seas insegura mi amor a estas alturas ya no se vale, el pueblo te quiere, así que déjate de numeritos y a echarle ganas. ¡Tú puedes!”



Ricardo Casares, presidente de los Rubilibers unidos a nivel mundial



“No tengo el gusto de conocerte, pero te voy a decir que soy el presidente de los Rubilibers unidos a nivel mundial y todos los días te estoy apoyando. No te estoy apoyando porque seas una extraordinaria cantante, te estoy apoyando porque tú todos los días te estás dejando la piel para hacer bien las cosas y ese es un ejemplo bien importante, tú sigue así y hasta donde llegues. ¿Quiénes somos nosotros para decirte que no puedes ganar esto?

Lee también: Henry Cavill podría volver a ponerse la capa de Superman



Rubí agradece a su fandom

Rubí agradeció ser la primera académica de la generación 2022 en tener su propio club de fans.



“Me siento muy contenta de tener el apoyo del público, ha sido difícil para mí estar aquí, pero echándole con todo”.

rad