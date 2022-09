Kylie Jenner se aplica suero antienvejecimiento en los labios a sus 25 años

No es una sorpresa que Kylie Jenner lleve un estilo de vida lleno de lujos y extravagancias, muchas que han sido criticadas, como el uso de un jet privado para hacer un viaje de menos de media hora, o el uso de botox e inyecciones para estilizar su rostro, práctica que lleva a cabo desde que era una adolescente, pero ahora se suma la aplicación de un suero antienvejecimiento para labios a sus 25 años.

Cuando las Kardashians se dieron a conocer, Kylie era la más pequeña de la familia y hacía pequeñas apariciones en el reality show “Keeping up with The Kardashians”, haciendo travesuras a sus hermanas mayores, a lado de Kendall Jenner, con quien sólo se lleva un año, pero con el paso de los años se convirtió en una de las caras más famosas de la familia.

Ahora es acreedora de una fortuna y una empresa de maquillaje que genera millones de dólares con cada uno de los productos que lanza a la venta. En el ámbito personal, Kylie ya es madre de una niña, Stormi, y un niño, Wolf, producto de su relación con el rapero Travis Scott. En muy pocos años, la empresaria adoptó un estilo de vida lleno de responsabilidades, sin embargo, desde muy joven tomaba decisiones que no eran habituales a las de jóvenes de su edad.

Por ejemplo, la primera vez que rellenó sus labios tenía sólo 17 años, decisión que tomó luego de que un joven le expresara que a pesar de que besaba muy bien, sus labios eran demasiado delgados, comentario que la acomplejó. Y si bien, en un inicio sólo delineaba el área labial para que estos parecieran más gruesos, con el tiempo esa técnica de maquillaje no bastó.

Por ello, optó por recurrir al botox; en un inicio negó haberse sometido algún proceso estético para estilizar sus labios, pero un año más tarde lo reconoció y, en 2021, detalló que de hecho, la necesidad constante de rellenar sus labios con delineador y lipstick, cuando todavía no usaba inyecciones, dio lugar a su amor por maquillaje, lo que la llevaría a crear su propia marca, conocida con el nombre de “Kylie Cosmetics”.

Pero con el tiempo, los productos que genera su firma se han diversificado y ahora presenta un suero antienvejecimiento para los labios, lo que generó dudas en redes sociales, cuando uso su cuenta de Instagram para anunciarlo, pues la empresaria sólo tiene 25 años, por lo que algunos de sus seguidores le expresaron que no necesitaba cuidar sus labios con las propiedades y beneficios que prometen los sueros antiedad.

(Con información de "Daily Mail")

