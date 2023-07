Kurt regresa al desenfreno

Con 34 años de edad, el cantante mexicano Kurt, en su tercer proyecto de larga duración, se dio cuenta que no quería volver a lo que hizo en su disco En medio de este ruido, lanzado en 2020, donde siente que fue muy serio.

“Para los 30 ya veía la vida de otra forma, el amor ya no tan desenfrenado, entonces lo expresas distinto en las canciones, con más cautela, menos prisa a querer que las cosas pasen”, recuerda el originario de Culiacán.

Para destrabar un poco sus emociones decidió volver a sus primeras canciones como solista, muchas de las cuales escribió entre sus 20 y 29 años.

“Vivía todo con mucha más intensidad, con mucho desenfreno, con mucho deseo y prisa porque todo comenzara a pasar”, describe el cantante.

Ahora, mientras se mantiene trabajando en su disco más reciente, busca combinar ambas facetas para lograr el mensaje que busca con mucha más certeza.

“Siento que tengo todo claro, cuál es el mensaje que quiero dar, lo que quiero compartir, cómo visualizo la vida, siento que es un Kurt maduro, pero también traje a ese Kurt jóven a pasarla bien a divertirse porque también quiero que la gente se divierta con mi música”, dijo en entrevista.

De ese nuevo trabajo apenas comienzan a darse a conocer las primeras canciones, una de ellas es “Diosa”, donde los ritmos que el mexicano exploró son mucho más bailables y sus mensajes invitan a la fiesta.

“Quiero divertirme un chingo, porque creo que me puse muy serio con el segundo disco, y ahora siento que se refleja un Kurt más adulto de lo que en realidad soy, pero no, todavía hay que divertirse, pasarla bien, hacer canciones alegres”, recalca.

Algo que le ha dado esa oportunidad de hacerlo es su público, pues nunca se ha sentido con la obligación de ir en un rumbo que no quiere seguir para mantenerse en el gusto de sus fans.

“Hacer canciones alegres, cantar las que me gustan, hacer los solos que me gustan, es lo que a la gente le gusta también, tengo la fortuna de que mi público también me da esa oportunidad de hacer lo que me gusta y no subirme a ningún trend”, afirma el intérprete.

El sinaloense se prepara para el 11 noviembre encarar su primer Teatro Metropólitan en lo que será el inicio de una gira por varias ciudades, como Monterrey y Guadalajara, y con miras de llevar su música por otras ciudades del país.