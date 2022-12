El influencer Kunno, quien estuvo en medio de la polémica luego del supuesto beso en el cachete que el DJ, David Guetta le “negó” durante LOS40 Music Awards 2022, ahora reveló que pese a llevarse excelente con la rapera Cazzu , no mantiene una relación de amistad con su actual pareja, el también cantante Christian Nodal.

En un encuentro con la prensa, tras ser invitado al lanzamiento de cosméticos de Martha Debayle, habló sobre la cercanía que tiene con la argentina.

Kunno externó que aunque ya conocía a la artista: fue durante su reciente visita a México que pudo interactuar aún más con ella.

“Afortunadamente tenemos una linda relación, pero no habíamos convivido tanto como esta vez, entonces estoy muy feliz porque la amo también mucho", dijo sobre la intérprete de “Peli-culeo”.

Pero el TikToker no sólo cuenta con la amistad de la famosa sino que también recordó que la llamada reina de los amarres, Belinda (exprometida de Nodal) es una persona especial en su vida.

"Belinda también me ha apoyado bastante cuando la conocí en su evento de Shein, pues fue súper accesible, nos fuimos a comer y todo, entonces yo a las dos las amo mucho”, comentó y reiteró que no tiene preferencia por ninguna de las dos.

"Yo a las dos las amo la verdad porque de las dos me encanta su música, obviamente en esta ocasión he convivido más con Cazzu", agregó.

Kunno no es amigo de Christian Nodal

A pesar de que Kunno se mantiene parcial sobre su relación con Cazzu y Belinda negó tratar al cantante de “Botella tras Botella”.

"Eso ya es cosa de Nodal... Con Nodal no me llevo, también lo quiero mucho y me gusta su música, pero pues no me llevo con él, yo sin embargo a Belinda y a Cazzu las amo", dijo.

Kunno aclara polémica con David Guetta

Luego del video que se hizo viral en el que Guetta, al recibir el premio de LOS40 Music Awards, supuestamente voltea su mejilla para no tocar a Kunno y recibir un beso de su parte, usuarios en redes sociales hicieron memes y críticas, pues algunos aseguraron que el productor no tenía idea de quién era el influencer y otros hasta acusaron de homofobia al francés.

Ante esto, Kunno dijo a medios: “Nada, fue un problema ahí de personitas que empezaron a hacer un meme, se hizo viral y la gente se la creyó. Pero nunca hubo ningún problema, ningún erróneo, nada de homofobia, ninguna situación equivocada", comentó entre risas.

