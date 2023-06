Kristal Silva conduce en VLA y “patrocina” LCDLF

No es secreto que Azteca y Televisa siempre están en competencia para ver quién tiene mayor audiencia en sus programas y que se están monitoreando entre sí, lo curioso es que en “La casa de los famosos”, el reality estelar de la televisora de San Ángel, aparece una conductora de “Venga la alegría”, se trata de Kristal Silva, que es la imagen de una marca de productos femeninos que patrocina el programa de famosos, lo que hace que pueda aparecer al mismo tiempo en ambas empresas sin problema.

Mario Domm de todo llora

Mario Domm acepta que todo lo hace llorar y eso puede ser molesto, sorpresivo y hasta incómodo para varias personas. El cantautor e integrante del grupo Camila, al que justo acaba de regresar Samo, con todo y sus sombreros, no se guarda las lágrimas, por ejemplo, cuando alguno de sus hijos le dan un obsequia. “Soy muy chillón, de verdad”, reconoce. Eso, dice, es una ventaja para componer, pues se cuenta con la sensibilidad necesaria requerida para la música. No por algo sus composiciones han sido elegidas e interpretadas por artistas como Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán, Paulina Rubio, Thalía y Luis Fonsi. Pero no todos lo comprenden.





Mario Domm. Foto: Clasos





Radamés de Jesús haría “pedazos” La casa de los famosos

Alguien que se quedó con las ganas de ser parte de la primera edición de “La casa de los famosos México”, ahora realizada por Televisa, fue el comediante Radamés de Jesús, quien asegura que hubiera sido un participante polémico que daría mucho contenido en pantalla y se habría puesto al tú por tú por los famosos que hoy están dando de qué hablar en la casa. “Claro, uy, haría el desmadre, haría pedazos esa casa, no me daría pena nada, me la saco enfrente de todos”, expresa el nieto de Carmen Montejo.





El comediante aseguró que habría sido un gran participante en "La casa de los famosos". Foto: Instagram

