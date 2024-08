Kishi lleva al cine libro Pulitzer sobre feminicidio

Liliana Rivera Garza fue encontrada muerta en su departamento de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, el 16 de julio de 1990. Tenía 20 años y estudiaba arquitectura. La investigación policiaca tardó meses en liberar una orden de aprehensión contra su novio, el presunto homicida, pero nunca se le encontró.

Pasaron tres décadas para que su hermana, la escritora y catedrática Cristina Rivera García, creara el libro El invencible verano de Liliana, basado en los diarios y cartas de su hermana, para conocerla como una chica llena de vida, pero también abordando el poco interés de las autoridades mexicanas hacia los feminicidios en México.

En mayo pasado el libro ganó Premio Pulitzer en la categoría de Memoria y Autobiografía y ahora se encuentra ya a las puertas de una adaptación cinematográfica que será dirigida por Samuel Kishi (Los lobos y Somos Mari Pepa) y la debutante Inna Payán, productora de filmes como La jaula de oro.

“Va a ser un documento híbrido, lleno de animación, de mucho archivo. Después de 30 años del asesinato de su hermana, Cristina decidió reabrir el expediente, motivada por todo el movimiento feminista como el #Metoo, tratar de rectificarlo como feminicidio”, comenta Kishi al respecto.

“A partir de ello se abre una caja de pandora porque Liliana, su hermana, se comienza a manifestar en distintas formas y maneras. Había unas cajas en la casa de sus padres que estaban llena de sus diarios escritos, juegos y es cuando Liliana comienza a contar su historia de alguna manera, de su relación tóxica con el tipo que la asesinó y digamos genera casi un manual de red flags”, detalla el realizador jalisciense.

La adaptación de El invencible verano de Liliana fue hecha por Elvira Liceaga, con Daniela Rea en investigación. Las compañías Animal de Luz y Filmadora Nacional están detrás del proyecto, contando con María Secco (Temporada de huracanes) en la dirección fotografía.

“Desde la pandemia leí el libro y me emocionó mucho la posibilidad de poder contarlo a través de una película documental como esta”, recuerda Inna.

“Será una película emotiva, sensorial, con la idea de generar también un manual para que las nuevas generaciones puedan ver cómo se dan esas relaciones, detectar ese tipo de violencias. Mi compañía es la que hará los pasajes animados”, indica por su parte Kishi.

Inna y Samuel ya trabajaron juntos en Los lobos, cinta ganadora en el festival fílmico de la Berlinale, que cuenta la historia de dos hermanos pequeños que todos los días se quedan solos en casa, porque su mamá debe ir a trabajar.

Cuando se publicó el libro la autora abrió una cuenta de correo electrónico a fin de recopilar información del homicida. Un día recibió un mensaje de que el hombre había vivido con otro nombre en California, pero fallecido en 2020.

“Hay un concepto más amplio de justicia que también involucra la preservación de la memoria y la verdad. Me di cuenta poco a poco de que el libro, de hecho, estaba tratando de hacer ese trabajo”, dijo en su momento Rivera Garza a The New York Times.