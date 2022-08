Kevin Federline, dispuesto a que el padre de Britney Spears vuelva a la vida de sus hijos 

Kevin Federline podría darle una segunda oportunidad al abuelo de sus hijos, James Spears, o eso es lo que expresó en una entrevista a “Daily Mail”, pues aseguró que mientras el padre de Britney estuvo bajo su tutela, no actuó con malas intenciones, y en cambio “le salvó la vida”, por lo que dejó abierta la posibilidad de que James vuelva a formar parte de la vida de Sean Preston y Jayden James, pues está por expirar la orden de restricción que un día interpuso en su contra.

Britney y Kevin, de nuevo en disputa

Luego de 13 años bajo la tutela de su padre, James Parnell Spears, Britney ya es la dueña de sus propias decisiones, pero los escándalos que solían rodear a su vida no han cesado. En esta ocasión, involucra a sus dos hijos, Sean Preston (16 años) y Jayden James (15 años), producto de su matrimonio con el exbailarín Kevin Federline, con quien estuvo casada del 2004 al 2007.



Britney y Kevin en el 2006. Foto: AP

Nuevas declaraciones del exesposo de Britney Spears han salido a la luz. El padre de sus dos hijos dijo públicamente que los jóvenes, Sean Preston y Jayden James, habían decidido distanciarse de su madre, por la forma en que “la princesa del pop” se expresa en las redes sociales. Luego, la cantante se defendió y dijo que la forma de actuar de Kevin, hablando públicamente, le parecía dolorosa, pues ella les había dado todo a sus hijos.

Hace tiempo, la intérprete de “Toxic” compró una propiedad de 10 millones de libras cerca de la casa de Federline, en Los Ángeles, para estar cerca de sus hijos. Sin embargo, Federline (de 44 años) dijo que no se trataba de una venganza en contra de Britney, sino que trataba de hacerle ver la forma en que sus hijos se sienten.

Los hijos de Britney, afectados por el contenido que su madre sube a redes sociales

Kevin recurrió a sus redes sociales para hablar del tema que lo une a Britney, a 15 años de su divorcio; sus hijos. El exbailarín dijo que el distanciamiento que existe actualmente entre Sean Preston y Jayden James con su madre, se bebe a una decisión de los jóvenes, pues su padre considera que podría ser el contenido que Brit comparte en redes, lo que los incomoda y aunque él les ha explicado que quizá esa es la manera que ella encuentra para expresarse, también respeta la forma en que ellos se sienten.



Britney con Jayden James (a la izquierda) y Sean Preston (a la derecha) en 2013. Foto: AP

Kevin Federline asegura que sus hijos aman a Britney

Y aunque Federline reiteró que sus hijos aman a su madre, se encuentran en una etapa complicada, en la que él tiene que hacer frente para proveerlos de la mayor seguridad posible: "Trato de explicarles: 'Miren, tal vez esa es solo otra forma en que ella trata de expresarse". Pero eso no quita el hecho de lo que les hace. Es duro. No puedo imaginar cómo se siente ser un adolescente que tiene que ir a la escuela secundaria", dijo a “Daily Mail”.

Por este mismo motivo -dijo Federline- sus hijos no acudieron a la boda de Britney con Sam Ashgari, el pasado 9 de junio: “Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento... Han pasado unos meses desde que la vieron por última vez. Ellos mismos tomaron la decisión de no ir a su boda", agregó.

Los hijos de Britney podrían ser artistas también

También dijo que, aunque hay mucho caos en los medios, él trata que dentro de su casa habite la mayor tranquilidad posible, por el bien de sus hijos, a quienes intenta mantener lejos del foco. Sin embargo, ambos jóvenes han mostrado intereses por desempeñarse artísticamente, pues Sean Preston es un apasionado de la producción musical, mientras que Jayden James se ha convertido en un gran aprendiz de piano.

Kevin Federline, dispuesto a que James Spears vuelva a la vida de sus hijos

Kevin también habló de su exsuegro, James Spears, con quien en el pasado tuvo una relación agridulce, ya que Federline consiguió una orden de restricción para que el padre de Britney no pudiera acercarse a sus hijos, luego de que en 2019, violentara físicamente a Sean Preston. Esta orden está a punto de expirar, por lo que expresó que no guarda ningún rencor, por ello, indicó que si sus hijos llegarán a desear volver a tener a su abuelo dentro de sus vidas, él lo aceptaría.

"Le daría la bienvenida a Jamie Spears de nuevo en la vida de los chicos. No tengo ningún resentimiento hacia él. La gente comete errores”, e indicó que tanto él y sus hijos siguen en contacto con la madre y los hermanos de Britney, pues son la familia inmediata de sus hijos y para Kevin –aseguró- es fundamental que los lazos familiares se mantengan unidos.

