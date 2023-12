Kennedy center rinde homenaje a Queen Latifah

La rapera Queen Latifah y el actor Billy Crystal se encuentran entre las personalidades que fueron honradas ayer, en presencia del presidente Joe Biden, por el Kennedy Center, que rinde homenaje cada año a los grandes nombres de la cultura estadounidense.

Numerosas estrellas de Hollywood estuvieron presentes en la velada de gala de la 46 edición del evento.

Las premiaciones del Kennedy Center constituyen la distinción cultural más prestigiosa de la capital estadounidense.

Ganadora de un Grammy, premio de la industria musical estadounidense, la pionera del rap Queen Latifah se hizo conocida con su primer álbum All Hail the Queen, que fue lanzado en 1989, y en particular con su éxito Ladies first, que le allanó el camino para una próspera carrera en el hip-hop, el cine y la producción.

“Me siento honrada de estar incluida en esta increíble lista”, dijo la cantante de 53 años.

Los otros galardonados

Conocido por su larga trayectoria como cómico, el actor Billy Crystal, de 75 años, también se declaró “feliz de formar parte de este grupo fantástico de artistas”.

Otra de las premiadas fue Renée Fleming, una de las mejores sopranos del mundo, quien a lo largo de una carrera se ha presentado en los principales escenarios.

Dionne Warwick, intérprete de éxitos como “Don’t make me over”, y “I say a little prayer”, recibió su homenaje a los 82 años.

El rey de la música disco, Barry Gibb, es autor de más de mil canciones, y se hizo célebre con el grupo Bee Gees.

Una versión editada de la ceremonia se difundirá por la cadena CBS y la plataforma Paramount+ el 27 de diciembre.