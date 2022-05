Kelly Osbourne y Sid Wilson, de Slipknot, esperan a su primer bebé

Kelly Osbourne se convertirá en mamá por primera vez, la cantante de 37 años anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram.

La hija de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, y Sharon Osbourne compartió un par de fotografías en las que aparece con imágenes de una ecografía.

Kelly y Sid Wilson, de Slipknot, expresó lo feliz que se sentía por la noticia:

"Sé que he estado muy callada estos últimos meses, así que se me ocurrió compartir con ustedes la razón: estoy muy feliz de anunciarles que voy a ser mamá. Decir que estoy contenta no hace justicia. ¡Estoy extasiada!", se lee.





La familia Osbourne y su batalla de salud

En 2020, el rockero británico y papá de Kelly, Ozzy Osbourne reveló que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2019, tras una "mala caída" en casa que le obligó a someterse a una cirugía en el cuello y le "jodió" los nervios.

Osbourne se sinceró sobre sus problemas de salud en el programa "Good Morning America" de la televisión estadounidense junto a su esposa Sharon, quien explicó que el cantante padece PRKN2, un tipo de párkinson "que no es una sentencia de muerte" pero "afecta a ciertos nervios del cuerpo".

A principios de 2019, Osbourne pospuso todos sus conciertos programados para el resto del año y dijo que estaba recuperándose de una lesión que había sufrido durante un ataque de neumonía, en lo que finalmente se ha convertido en su mayor pausa musical desde que empezó a actuar hace casi 50 años.

Hace unos días se dio a conocer que Ozzy Osbourne se había contagiado de Covid-19.



rad