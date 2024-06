“La casa del dragón”, un refugio contra lo real

Lo que hace brillante al cine y la televisión, considera el actor Ewan Mitchell, es que llevan al público a hacerse preguntas que no necesariamente se quisieran hacer.

“El cine y la tv pueden actuar como un podio o una plataforma e iluminar los problemas”, reflexiona el actor inglés en entrevista con EL UNIVERSAL.

Él considera que un ejemplo de ello puede ser La casa del dragón, serie que este domingo estrena su segunda temporada por la plataforma Max, y en la que, así como en su antecesora, las guerras y la violencia seguirán presentes.

El elenco dice que se verán alrededor de 16 dragones en la temporada dos. Foto: MAX

Sin embargo, para su compañero Tom Glynn-Carney, aunque los conflictos entre distintos reinos presentes en la ficción puedan ser un espejo de la realidad (con el extra de tener dragones), más que una reflexión, buscan ser un escape:

“Podemos identificarnos con todas las cosas que suceden en este momento, como la tragedia de la guerra que se está desatando en algunos lugares del mundo. Definitivamente son cosas que se pueden aprovechar de eso, que suceden en la vida real”, considera.

“Pero lo que el programa ofrece es un escape en lugar de una comparación o algún tipo de educación sobre cómo ser político, cómo encontrar la paz. Estamos haciendo un programa sobre dragones esencialmente y es un escape para que la gente se sumerja en ese mundo. Y luego que el episodio de una hora termina, espere la próxima semana hasta el próximo escape”.

Ewan Mitchell es Aemond Targaryen, maestro de la espada. Foto: MAx

Dracarys

La casa del dragón (House of the dragon) tiene lugar 200 años antes de los hechos de Juego de tronos (Game of thrones), centrándose en la historia de la Casa Targaryen.

Para esta segunda temporada, el conflicto principal de la serie será la disputa del Trono, luego de la muerte del rey Viserys Targaryen.

En la serie basada en Fuego y sangre de George R. R. Martin, tanto Mitchell como Glynn-Carney forman parte del llamado Consejo Verde, uno de los dos bandos que se han construido: Tom da vida al príncipe (después rey) Aegon II Targaryen, mientras que Ewan interpreta al príncipe Aemond Targaryen, hermano menor de Aegon.

Foto: MAX

El otro bando es el del Consejo Negro, en el que se encuentran personajes como el de Rhaenys Targaryen (Eve Best), la llamada “Reina que nunca existió”, ya que fue rechazada para suceder a su abuelo como gobernante de los siete reinos debido a su género; y Corlys Velaryon (Steve Toussaint), quien es jefe de la Casa Velaryon, de las familias más ricas y poderosas de los Siete Reinos.

“En la primera temporada vimos a estas familias con la espada desenvainada y todo lo que iba a tomar empujarlos a un lado para sacar sangre. Aemond fue el primero en sacar sangre, ha sumido todo en un caos y al comenzar la segunda temporada todas las espadas están fuera. No se andarán con rodeos, todo estará en guerra y, por mi parte, no puedo esperar para que los fanáticos lo vean”, adelanta Ewan.

Entre la presión y la polémica

Para los actores hay definitivamente cierta presión al formar parte de un show como este: en su primera temporada el reto era estar a la altura de Game of thrones, que si bien concluyó con el desagrado de los fans, en sus primeras siete temporadas fue aplaudida.

Con esta segunda entrega esperar ser igual de bien recibidos que con la temporada uno.

“Hay una presión por darle a los fanáticos lo que quieren y asegurarnos de que estamos haciendo nuestro trabajo, que es actuar y darle vida a estos personajes de una manera creíble”, asegura Tom Glynn-Carney.

Steve Toussaint y Eve Best en sus roles del Consejo Negro. Foto: MAX

Mientras que Ewan Mitchell asegura que esta temporada será una experiencia fílmica:

“Cada episodio es tan grande como cualquier película y como actor no puedes dejarte intimidar por esa presión y esa escala o puedes aceptarlo, y creo que eso es lo que hicimos”, comparte.

“Cuando leímos los guiones por primera vez, era evidente que esta temporada iba a ser tan buena, si no mejor, que la primera, así que no creo que los fans tengan que preocuparse por eso”, asegura Mitchell sobre el show, que ya fue renovado para una tercera entrega.

Por lo pronto, en México ya hicieron mucho ruido a una semana de que llegara el primer episodio. Este lunes, el Castillo de Chapultepec fue intervenido a través de IA, logrando que aparecieran sobre él estandartes negros pertenecientes a los Targaryen, en apoyo a la reina Rhaenyra Targaryen, como parte de la publicidad de la serie.

El tema causó respuestas tanto positivas como negativas en redes sociales, volviendo tendencia a la serie, por el hecho de haber intervenido un lugar histórico. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descalificó la campaña, mientras que la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH informó que llevaría a cabo las medidas legales conducentes, debido a que se trata de un uso indebido de imágenes de un monumento histórico”.