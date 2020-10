Kate Winslet aprendió a bucear sin oxígeno para "Avatar 2"

James Cameron sigue adelante con el rodaje de las tantas veces retrasadas cuatro secuelas de "Avatar". Para mantener el hype de los fans bien alto, las redes sociales de la cinta comparten periódicamente imágenes de las filmaciones, que continúan viento en popa en Nueva Zelanda tras haberse paralizado debido a la pandemia del coronavirus.

Y la última instantánea tiene protagonista a Kate Winslet rodando una escena en la que su personaje aparecerá sumergida en lo más profundo de los océanos de Pandora.

La protagonista de "Titanic" y "¡Olvídate de mí!" aparece dentro de uno de esos enormes tanques en los que ha estado filmando muchas de sus secuencias James Cameron vestida con un traje de captura de movimiento, pero con el rostro al descubierto y sin oxígeno, en lo que parece un ejercicio de inmersión. Además, Winslet parece portar una capa que le da cierto aire místico.

La intérprete ha reconocido, en una entrevista para The Hollywood Reporter, que tuvo que aprender a bucear sin oxígeno para poder interpretar su papel en esta esperada secuela.

"Fue increíble. He logrado estar 7 minutos y 14 segundos, es una locura", comentó Winslet.

En la película Winslet interpreta a Ronal, una miembro de los Metkayina, la tribu que habita en lo arrecifes de coral de Pandora que serán, aparentemente, fundamentales en la trama de la secuelas. La propia actriz señaló anteriormente que su papel en "Avatar 2" es relativamente pequeño y que solo estuvo un mes en el rodaje, pero también parece confirmado que estará en varias de las secuelas y que su importancia podría ir en aumento "Avatar 2" es el reencuentro de Winslet con James Cameron, con quien no había coincidido desde que la dirigió en "Titanic" en 1997.

Si no hay más contratiempos, el público podrá sumergirse en las profundidades de Pandora en la secuela de "Avatar" a partir del 17 de diciembre de 2022.

From Kate Winslet's recent interview in @THR: “I had to learn how to free-dive to play that role in Avatar, and that was just incredible. My longest breath hold was seven minutes and 14 seconds, like crazy, crazy stuff.” pic.twitter.com/ZYAmZdNgHS

— Avatar (@officialavatar) October 26, 2020