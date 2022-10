Kate Middleton no podía cenar estos alimentos mientras estuviera en la Casa Real

Catherine Elizabeth, así es como realmente se llama la princesa de Gales: Kate Middleton. La bella esposa del príncipe Guillermo luce radiante a los 40 años y es una de las figuras más queridas de la realeza británica. Uno de los aspectos que la mantienen saludable y llena de vitalidad es su alimentación y si bien algunos medios han afirmado que come verduras, frutas, jugos verdes y consume poca carne, también es cierto que su dieta tiene una importante restricción.

Desde el momento en que la princesa decidió formar parte de la familia real, tuvo que amoldarse a ciertas tradiciones y protocolos formales, pero también a decisiones que tenían que ver con el menú del Palacio de Buckingham. Los pedidos directos para la cocina y el Jefe de la misma, siempre partían de los gustos de la reina Isabel II respecto de los alimentos.

En este sentido, hay algunos platos que Kate Middleton tiene prohibido comer en la Casa Real, o por lo menos tenía cuando vivía la reina Isabel II, antes de su fallecimiento el pasado 8 de septiembre. Lo que a la monarca no le gustaba y tampoco consideraba apto para las cenas eran las papas, en cualquiera de sus cocciones: horneadas, fritas o hervidas. Este tubérculo con hidratos de carbono, no era lo que la reina consideraba como cena, por lo tanto lo erradicó.

La información oficial proviene de quien trabajó durante muchos años para la Casa Real: el cocinero Darren McGrady, exitoso en las redes sociales. Desde estas plataformas, el ex chef del Palacio de Buckingham ha mencionado que las cenas de Middleton, como las de todos los que convivían con la reina Isabel II, debían ser “sin papas, arroz o pasta”.

El motivo reside en el hecho de que a la monarca no le agradaba comer alimentos con muchos carbohidratos de noche o en la cena y prefería que en su cocina hubiesen platos ligeros, con altos porcentajes de proteínas, como por ejemplo el pescado. Todavía no se sabe si el menú del palacio ha sido modificado o se conservan las comidas tradicionales que adoraba la reina, pero de lo que no quedan dudas es que la princesa de Gales, Kate, luce radiante y es en parte gracias a su dieta saludable.