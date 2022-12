Kate del Castillo: el emotivo gesto de “La Reina del Sur” en la previa de Navidad

Parte del espíritu navideño y decembrino es la solidaridad. Y así lo tuvo claro Kate del Castillo, quien asistió a un evento junto a Graciela Beltrán y Mitzy para sorprender a niños de Lynwood, California. La actriz, la cantante y el diseñador de moda hicieron felices a los más pequeños y los presentes que los aplaudieron.



“La Reina del Sur” tiene planeado pasar la Navidad y la fiesta de Año Nuevo junto a su familia en la Ciudad de México, pero mientras tanto se ocupa de algunos compromisos y eventos, como la llegada del Instituto Cervantes a Los Ángeles y la entrega de juguetes a niños de Lynwood.



Junto a organizaciones sin fines de lucro y otros referentes solidarios, Kate, Graciela y Mitzy le dieron la alegría a los niños de recibir un regalo anticipado de Navidad. Las artistas y el diseñador michoacano jugaron a ser “Santa Claus” y dieron algunas declaraciones de los sentimientos del momento.



Quien fue Teresa Mendoza en “La Reina del Sur” mencionó a los medios presentes: "Tampoco crean que fue tan diferente mi infancia, pero aunque haya sido muy diferente la de uno, siempre hay que darles a los niños". La actriz confesó que no le agradaba mucho la Navidad de pequeña y consideró que era más un “Grinch”.



Por su parte, Mitzy expresó en el evento: "¡Qué hubiera dado yo porque a mí me hubieran dado uno de estos! O sea, no conocí lo que fue un juguete, no conocí ¡Ni existían! Es tan hermoso ver el resto de los niños, verlos reír un poquito es tan bello". Por otro lado, fue la intérprete de “Baraja de oro” la que dijo: "Me identifico mucho con esta comunidad, que también es parte de mi historia musical, yo hice unos pininos cuando recién empezaba a cantar de niña, yo viví acá de niña. Entonces haz de cuenta que regrese a casita".