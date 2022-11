Karol Sevilla bajó 9 kilos por presión social

Aunque Karol Sevilla saltó a la fama cuando tenía 16 años, ahora a sus 22 años ya no quiere que la gente la siga viendo como una niña, por eso se ha dejado ver con una imagen más sexy y atrevida, aunque sabe que las críticas nunca van a faltar. Debido precisamente a los señalamientos es que la actriz ha hecho cambios en su aspecto físico, pero asegura que no descuida su salud. “En algún momento estuve encerrada en el cuerpo de la niña Disney que no se quería ir, ahorita estoy saliendo de mi zona de confort, porque no es fácil obviamente, pero a la gente le ha gustado el cambio. Ha habido comentarios preciosos, pero también otros donde dicen que me operé, o que me hice esto o lo otro, pero una de las cosas que aprendí es que es mi cuerpo, hoy en día me amo y me respeto mucho más, porque pasé por un momento de mi vida donde subí de peso y las críticas fueron terribles y me vine para abajo durísimo, hoy en día llevó nueve kilos abajo, pero porque estoy saludable, me cuido, hago ejercicio y eso es lo importante, hoy hay una Karol más empoderada y sin miedo a decir las cosas”, dijo Sevilla.

Lee también: Una infección pulmonar y neumonía, los motivos por lo que Rebecca Jones fue hospitalizada



Verónica Del Castillo no le bajó el novio a Alma Cero

Ante la controversia Verónica del Castillo asegura que no hubo disputa entre ella y Alma Cero por el amor de su nuevo novio, el modelo René de la Parra y que más bien lo salvó de malas condiciones. “Le di terapia a él, le hice un divorcio energético, era como un perrito sarnoso que encontré en la calle, tirado, lo limpié, le corté las uñas y le quité todas las porquerías que traía y luego le dije vénganse para acá", contó la hermana de Kate Del Castillo. "Es que sí estaba muy dolido porque él sí estaba enamorado, él es un hombre de familia que sí quería casarse. Yo le pedí al cielo un hombre de fe, que hubiera sufrido mucho y que tuviera su situación económica resuelta y Dios me lo trajo, juro que lo atraje por ley de atracción y por las buenas, yo no le bajo nada a nadie”, dijo.

Foto: Instagram



Martín Altomaro es todo lo contrario a sus personajes

Contrario a lo que reflejan sus personajes, generalmente encuadrados en la comedia como "Soy tu fan" y "Guadalupe Reyes", Martín Altomaro es, en la vida real, una persona muy seria. En rodajes se aleja cuando puede de todo el barullo del set y se va a su camper o a un lugar apartado para estudiar sus diálogos y llegar listo con ellos, lo hace para no retrasar a la producción, pero se disocia de la imagen que ha reflejado en pantalla y la que incluso proyecta en redes sociales, donde es pareja de la extrovertida Regina Blandón.

Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Lee también: Pati Chapoy se quita la falda y causa sensación con su disfraz de LadyBug