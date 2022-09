Karol G: cuál es el verdadero significado de “Bichota”

Karol G es una de las cantantes del momento. La colombiana nos ha cautivado con éxitos como “Tusa”, “Provenza”, “Gatúbela”, entre muchos otros más, pero sin dudas la canción que le permitió posicionarse en los primeros rankings de música urbana fue “Bichota”.

Recientemente la ex pareja de Anuel AA habló sobre el verdadero significado de “Bichota”, ya que es una palabra que antes prácticamente no se escuchaba muy seguido o que incluso en muchos países de Latinoamérica no se utilizaba.

Leer más: Karol G: cuál es la dieta de la cantante para lucir siempre espléndida

Durante su visita al programa de Jimmy Fallon, Karol G explicó cuál es el significado de “Bichota”. La cantante colombiana tomó el término de sus amigos puertorriqueños que suelen decir “Bichote” para referirse a los capos de la droga o narcotraficantes. Sin embargo, dado el significado negativo de la palabra la artista quiso darle un giro.

Leer más: Karol G: este es el nivel de estudios de la “Bichota”

“Para mí la palabra era poderosa, quería usar ‘Bichota’ pero con un significado relacionado a una mujer poderosa, genial, increíble”, le aseguró Karol G a Jimmy Fallon. Incluso gracias a esta canción la cantante colombiana ganó un Grammy.

La canción “Bichota” logró incluso ingresar al listado global top 200 de Spotify y muchos aristas del género urbano felicitaron a Karol G por conseguir este logro rápidamente. Actualmente la canción tiene 1.091.905.621 visualizaciones en YouTube, y ha acumulado más de 25 millones de reproducciones en todas las plataformas musicales.

¿Cuál es el nivel de estudios de la “Bichota”?

Durante su entrevista con Jimmy Fallon, Karol G también comentó que estudió música en la Universidad de Antioquia y mercadotecnia en Nueva York, pero la joven se dio cuenta que lo suyo era la música y abandonó sus estudios en la Gran Manzana tan solo 3 meses después de haber comenzado. Karol Ga volvió a Colombia y comenzó a desarrollar su carrera como compositora, la cual le permitió ganar numerosos premios internacionales.