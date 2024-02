Karol G cantó a niñas y niños con cáncer durante su visita a la CDMX

Karol G no sólo ofreció tres exitosos conciertos en la Ciudad de México, sino que, antes de despedirse de la capital, la cantante colombiana hizo una última parada al Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y a uno de los centros de la Red Nacional de Refugios, para visitar a niñas y niños con cáncer, a quienes les compartió un poco de su música y les interpretó una de sus composiciones más exitosas; "Mientras me curo el corazón".

"Mañana será bonito tour" no es la única gira en la que la colombiana está involucrada, pues desde el año pasado emprendió también "Con cora tour", como parte de las actividades que lleva a cabo a través de su fundación, que apoya a la población infantil de Latinoamérica.

Por eso, luego de que la cantante de 32 años cumpliera con los tres recitales que ofreció en el Estadio Azteca, se dio a la tarea de visitar las instalaciones del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, ubicado en la colonia Doctores, para sorprender a las y los pacientes oncológicos que están atravesando un tratamiento para combatir la enfermedad.

Durante su estancia en el hospital, la intérprete de "Mi ex tenía razón", interpretó su canción "Mientras me curo el corazón", pero eso no fue todo, sino que se dio el tiempo de convivir con las y los pacientes, con quienes chocó las manos y tuvo otros gestos de afecto, como abrazos, besos, también retrató con ellos y leyó unas cartas que le escribieron, lo que dejó en evidencia que estaban enterados de la visita de "la Bichota".

En un video que su fundación compartió en sus redes sociales, puede verse que la Carolina Giraldo, su nombre de pila, repartió autógrafos y algunos obsequios.

Además, la cantante tuvo la oportunidad de cumplir con el sueño de una pequeña, conocida como Emmita (también paciente oncológica), luego de que su madre pidiera en redes sociales a usuarias y usuarios que la ayudaran a viralizar una publicación en la que contaba que el sueño de su hija era conocer a Karol G.

Por lo que la cantante se puso en contacto con la madre de la pequeña que, sin que Emma sospechara, la puso al télefono con la cantante por medio de una video llamada.

Tras la euforia que Emmita experimentó, Carolina le dijo este emotivo mensaje de aliento:

“Yo te quiero mucho más a ti, te mando un montón de besitos. Te quiero mucho, eres una grande, te admiro, eres una guerrera y lo estás haciendo súper bien. “Me siento muy orgullosa de ti, espero que nos podamos ver y que podamos compartir. Te adoro, te adoro mucho”.

La actriz y comediante Mariana Echeverría fue una de las personas que ayudó a que Karol G conociera el sueño de Emmita, por lo que no se quedó de brazos cruzados, y consiguió boletos para que la pequeña pudiera asistir, junto a su madre, a uno de los conciertos de "la Bichota" en CDMX, sin embargo, no pudieron asistir, debido al estado vulnerable de salud de la menor.

