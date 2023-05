Karloo Isaacs, de 14 años, vive la aventura de "El último vagón" junto a Adriana Barraza

Podría decirse que Karloo Isaacs, de 14 años, es muestra de que lo mejor llega cuando menos se espera.

Ahora mismo el adolescente está siendo visto en cerca de 200 países con "El último vagón", película mexicana que protagoniza, a la que no quería dedicarle su tiempo para el casting virtual, debido a malas experiencias que había tenido meses atrás.

El día que le llegó la invitación por parte de su mánager, lo pensó porque no deseaba revivir el pasado.

“Venía de una mala racha de casting en línea y ya no quería hacerlos, no tenía buena espina, hasta que mi mamá me llevó a su trabajo donde había internet y ahí lo hice”, recuerda Karloo.

“Cuando me dijeron que me había quedado, ya no me acordaba (risas) porque había hecho muchos casting y entonces leí los guiones y sí me emocioné “, agrega.

En "El último vagón", que ahora es número 1 en Netflix México, y se encuentra dentro del Top 10 Global, interpreta a un pequeño que llega con sus padres a un pueblo en el que se está construyendo un paso de ferrocarril y entabla una relación amistosa con la profesora del lugar (Adriana Barraza).

Durante ese tiempo se hace de un grupo de amigos y adopta a un perro encontrado en las orillas de un río.

Ernesto Contreras ("Sueño en otro idioma") es el director del filme donde también actúam entre otros. Guillermo Villegas ("Backdoor"), Blanca Guerra ("Niñas mal") y Jero Medina ("Soy tu fan").

“Trabajar con Adriana fue muy padre, muy bonita y es muy linda, muy profesional, digo son 50 años de carrera (risas). Cuando estaba muy cansado Ernesto me decía ‘brilla en escena’, que era como despabílate, despierta todo”, dice entre risas.

“(Trabajar con el perro) Sí costó trabajo, pero sí se quedaba en su marca sobre todo porque el entrenador le daba premios, que eran salchichas (risas). Luego de repente El Tuerto (interpretado por el niño IKal Paredes) tenía escenas y se iba a acariciarlo y lo buscaban todos”, narra.

Los pasos de Karloo Isaacs en la actuación

Karloo inició su carrera actoral a los tres años de edad en una producción que nunca salió por diversos motivos, pero luego arribó en la serie “Escándalos: todo es real, excepto sus nombres” (2014), siguiendo con el cortometraje “Cumpliendo sueños” y el serial “Rutas de la vida”, así como “Chicuarotes”, de Gael García Bernal.

Después de “El último vagón” espera el estreno de “Radical”, la nueva película protagonizada por Eugenio Derbez que toca el caso de la estudiante mexicana calificada como la nueva Steve Jobs (confundador de Apple) por su inteligencia. Y en diciembre participará en un montaje de "Un cuento de Navidad".

Nada mal para quien entró al mundo del entretenimiento de manera casual.

“Mi papá fue a un casting, yo no iba a actuar ni nada, pero había uno brincolines y me fui a jugar, estaba saltando cuando el director (del proyecto que no salió) me vio y dijo que me quería, le dijeron que no iba a eso y dijo que si”, recuerda Karloo divertido.