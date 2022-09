Karla Sofía Gascón tiene dos galanes en "MasterChef Celebrity"

Debido a que en el penúltimo programa Julio Camejo se mostró muy coqueto con Karla Sofía Gascón, terminó siendo eliminado. Tatiana, la conductora, le preguntó en la reciente emisión cómo se sentía ella al no tener cerca al actor, con quien también hizo equipo. La española sólo pudo contestar con “qué malos sois, pobre chico, al final…”, pero no pudo terminar la oración debido a que Francisco Gattorno intervino: “te quedan dos cubanos todavía, eh”, refiriéndose también a Pedro Moreno, lo cual le provocó una larga sonrisa a la actriz de “Nosotros los nobles”, quien en el confesionario expresó: “me siento en la gloria bendita, me siento efusiva, tengo ganas de cocinar”.

Gael y Diego graban a toda “máquina” en la ciudad

En secreto, con contratos fuertes y restricciones para evitar cualquier filtración, se realiza en la Ciudad de México la serie “La máquina”, protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna. La historia alusiva al boxeo lleva casi un mes de trabajos bajo la producción de La Corriente del Golfo, fundada por los Charolastras. Mientras Gael encarna a un pugilista en el ocaso de su carrera, Diego es un promotor que le ayuda a tener una nueva oportunidad. Es para Hulu Originals y se prevé el estreno para 2023.



Foto: EFE



Luis Mandoki no dio privilegios a su hijo en “Presencias”

Daniel Mandoki, hijo del director Luis Mandoki, estará en el nuevo filme de su padre, “Presencias”, sin embargo cómo todos los demás no tuvo privilegio alguno y tuvo que realizar las pruebas. "Daniel hizo casting, como todos los demás, se la jugó pero se preparó mucho y le dio, por eso lo escogimos", explicó orgulloso el cineasta en su regreso a la dirección.



Foto: EL UNIVERSAL

