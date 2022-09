Karla Sofía Gascón sueña con desposar a Arturo López Gavito

La actriz española Karla Sofía Gascón toma con buen humor los rumores de que busca una relación con Arturo López Gavito con quien incluso, se dice, ya tuvo una “boda”. Ante esto señala, en tono de broma, que sí exisitó ese encuentro nupcial, “pero fue con pocos invitados y por el registro civil". "El menú lo cocinamos el día antes en nuestro rancho de Alburquerque”, dice. Más de uno se pregunta si en realidad Karla se ha enamorado del "Juez de hierro" o sólo es una estrategia de márketing, pues se sabe que la actriz trans tiene esposa.

Cualquiera se equivoca y el cantante Jorge Muñiz no fue la excepción, entre broma y broma sobre si cantaría el Himno Nacional Mexicano por el mes patrio, recordó la anécdota que tuvo con el ahora expresidente Enrique Peña Nieto durante un aniversario de la Cruz Roja celebrado en el Castillo de Chapultepec, evento en el que creyó sólo iba a conducir, pero le pidieron cantar.

“Yo pues estaba esperando la música pero no llegaba, fue cuando dije en la torre ‘caón’, con tanto funcionario y me aventé el himno sin haberlo preparado, al final EPN me invitó a su mesa y nadie me dijo nada, aunque se habían dado cuenta, a

ver si la próxima que pelee el Canelo me llevan”, bromea.



Karyme Lozano reconoce a veces la tratan mal

Con 44 años y más de 10 Telenovelas, la experiencia y carrera de la actriz Karyme Lozano habla por sí misma. Al bajar la pandemia por Covid-19, la actriz decidió unirse a una producción con ganas de hacer muchos amigos, algo que asegura sí le ha sucedido con la telenovela “Mi Secreto”. Sin embargo, comenta que no siempre ha sido así.

“He tenido la fortuna de trabajar con grandes personas por eso ahora repito producción con Carlos Moreno, pero debo reconocer que hay muchos que no son generosos como sí lo fueron mis compañeros en esta producción. Hay de todo”, dice Karyme.



