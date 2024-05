Karla Sofía Gascón defiende premio en Cannes: "el premio lo recibí yo, una mujer como las demás"

“Es un hombre quien recibido el premio de interpretación femenina. El progreso para la izquierda es la eliminación de las mujeres y las madres”, escribió ayer, en su cuenta de X, la dirigente ultraderechista francesa Marion Maréchal.

Su mensaje tenía un blanco: la actriz trans española Karla Sofía Gascón, quien el sabádo, junto con Selena Gomez, Zoe Saldaña y la mexicana Adriana Paz, recibió el máximo reconocimiento actoral femenino en Cannes, por su trabajo en la cinta “Emilia Pérez”.

Cuando seis organizaciones que luchan contra la homofobia presentaron una demanda contra Maréchal, ésta arremetió asegurando que no se dejaría intimidar.

“La verdad es que ser hombre o mujer es una realidad biológica”, redactó en su red social.

Karla alza la voz

Hoy, Karla decidió tomar su propia defensa y publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde revela que se ha sumado a la demanda de las ONG’s para frenar lo que calificó una vertiente reaccionaria que se desea apoderar de la vida de las personas.

“Los comentarios de odio, racistas, o cualquier acción violenta contra una minoría denigrada socialmente deben ser enfrentados desde la ley que nos protege”, se lee en el texto.

Karla recuerda que la noche del sábado vivió uno de lo momentos más importantes de su vida, recibiendo además muestras de cariño de millones de personas, lo cual confirmaba un avance social en el tema.

“Pero, como ya vaticiné en la noche de recogida del premio a la Mejor Interpretación Femenina del festival de Cannes, el día posterior a la entrega del reconocimiento no he parado de recibir también comentarios de odio a través de mis redes sociales, mensajes, etc, entre los que se encontraba el de una líder de una partido ultraderechista francés”, redactó.

Más adelante recalca que los premios se acumularán a la par de las denuncias para quienes intenten olvidar que se vive en una sociedad libre y que debe ser respetuosa.

“El premio lo recibí yo, Karla Sofía Gascón, una MUJER como las demás, con sus defectos y virtudes”, indica.

