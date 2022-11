Karely Ruiz rompió el silencio tras ser ahuyentada de un mercado

Karely Ruiz es sin dudas una de las modelos más exitosas de la plataforma OnlyFans. La joven deslumbra a sus seguidores con sus fotografías y videos y poco a poco comienza a convertirse en una celebridad.

La modelo de OnlyFans recientemente se convirtió en noticia luego de que se conociera que fue ahuyentada de un mercado del municipio de Escobedo (en la zona metropolitana de Monterrey) por estar vendiendo su ropa.

Tras varios días sin brindar una declaración, Karely Ruiz utilizó sus redes sociales para defenderse: “Se me hizo muy injusto. Estoy muy, muy, muy agüitada por ese pedo porque me pongo a pensar y digo, oigan, soy una persona normal como todos, si tengo necesidad o no tengo necesidad, creo que no es problema, fui a vender, no a robar", aseguró Ruiz.

Yo también quería vender todo, se me quedó mucha ropa, pero pues esa señora envidiosa tripona, se atacó, atacó, atacó, hasta que me dio coraje y dije; tengo que irme“, respondió Karely Ruiz a una fanática que le habló en las redes.

La joven asegura que fue a vender su ropa al mercado, eran prendas que ya no usaba. Karely quería comprar más cosas en los negocios rodantes con el dinero que obtuviera de aquella venta, pero al final no pudo concretarlo.



Foto: Karely Ruíz. Fuente: Instagram @karelyruiz

¿Cómo se volvió famosa Karely Ruiz?

Todo comenzó cuando el ex novio de Karely compartió una foto íntima de ella en las redes sociales, sin su consentimiento. Si bien esta situación entristeció a la joven, pronto comenzaron a lloverle propuestas de trabajo como modelo. Primero se hizo conocida en Monterrey y hoy goza de fama internacional.



Foto: Karely Ruíz. Fuente: Instagram @karelyruiz

Karely Ruiz decidió cambiar de rumbo en su carrera, y apostó por la plataforma para adultos OnlyFans. Su cuenta comenzó a acumular miles de suscriptores y la remuneración económica que recibe por las publicaciones es extremadamente alta. Karely estaba estudiando enfermería y trabajaba con su padre en un puesto de dulces, pero la joven decidió abandonar ambos compromisos y apostar por su carrera como modelo.