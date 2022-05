Kalimba, Erik Rubín y Leonardo de Lozanne exploran nueva etapa en "José el soñador"

El telón se abrió y por primera vez los nuevos rostros de la comedia musical "José el soñador" se dejaron ver, Kalimba ahora como José y Erik Rubín y Leonardo de Lozanne alternando el personaje del Faraón, que esta vez no tiene tanta extravagancia como el de la versión de Kalimba, pero sí el vistoso vestuario y los modismos del legendario Elvis Presley, que ambos explotaron en escena durante un previo para los medios de comunicación la tarde de hoy, 18 de mayo.

Erik aseguró que desde que vio esta versión en el estreno en marzo pasado quiso formar parte de este montaje, así que se lo externó al productor Alejandro Gou y el momento se dio para esta segunda temporada.

“Me gusta siempre superarme y superar mis trabajos anteriores, y esta es mi visión, hacer un mejor faraón del que tuve la oportunidad de hacer la vez pasada (2004). Lo que utilizo son vivencias, que tienes alrededor de tu vida y que finalmente te ayudan a crear un personaje, porque estás más vivido, pero lo que quiero es divertirme mucho, este es el chiste de este personaje, porque hacer un mix entre un faraón y Elvis es una gozadera”, dijo Erik Rubín quien después de 18 años vuelve a dar vida a este personaje.



En lo que ambos coincidieron que esto no se trata de imitar o hacer lo mismo que Kalimba cuando le tocó ser el Faraón en la temporada pasada, porque cada uno tiene aptitudes y talentos diferentes, así que buscaron explotar eso que los hace únicos y que pudieran compartir con el personaje, además de que se retomó las características originales del papel, que es hacer una sátira del llamado rey de rock and roll.

“Ese es el chiste ¿cómo voy hacer lo que Kalimba hacía? Incluso con él hicieron básicamente otro personaje, era una especie de Michael Jackson no un Elvis, eso es lo bonito de esto, por eso la gente que ya vio a Carlos Rivera ahora tiene que ver a Kalimba, la que me vea a mí le recomiendo que vea a Leonardo, porque cuando alternan los artistas está bien interesante porque cada uno tiene su propio personaje”, señaló Rubín.



Aunque este Faraón no es tan coreográfico como el que hizo el OV7, no tiene nada de sencillo según de Lozanne, quien asegura debe estar atento a los trazos que se le han hecho para no tropezar con nadie, aunque se siente muy cobijado y cuidado por los miembros del ensamble.

De Lozanne señaló que el estar en el teatro no es algo que haya planeado, porque siempre se ha sentido muy satisfecho y contento con su carrera musical, pero las invitaciones para estar en alguna obra le han llegado solas, lo primero que hizo fue "Nunca es tarde para aprender francés" (2015) y después llegó "Jesucristo Superestrella" (2019), donde interpretó a Poncio Pilatos, un personaje que lo preparó para el Faraón de José, el soñador.

“Me metí a esta vorágine de entrenamiento, porque trabajar con estos monstruos y no sólo me refiero a Kalimba o Fela Domínguez o Erik Rubín, todo el ensamble es espectacular entonces tienes que estar a la altura, los veo aquí entrenando todo el día, la vocalización, el baile, en fin, yo decía soy un vago, entonces desde que me dieron el papel Erik me pasó unas aplicaciones para la vocalización y me metí en un entrenamiento que al día de hoy ya se me hizo vicio, diario vocalizo, entreno seis veces a la semana, perdí peso, estoy más fuerte, esto me cambió la vida para bien en todos los sentidos, el teatro me a disciplinado”.

El líder del grupo Fobia dijo que el teatro le enseñó que siempre se puede ir un nivel más arriba, siempre y cuando se tenga la humildad de dejarse guiar, por eso agradece la oportunidad que le han dado porque esto lo nutre no sólo como artista sino también como ser humano.



Tanto Leonardo como Erik están con varios proyectos profesionales, pero el hecho de que estén alternando les ayudará a organizar fechas para estar en el musical el tiempo que sea necesario.

“Leonardo es alguien a quien quiero a quien admiro, además ya trabajamos juntos en "Jesucristo Superestrella", y me encanta compartir con él, porque hay muy buena química, muy buena vibra con todo el elenco”.

El productor Alejandro Gou anunció que a partir de este fin de semana, en el Centro Cultural Teatro I se podrá ver ya al nuevo elenco de José el soñador, el viernes 20 de mayo debuta Erik Rubín y 27 de mayo Leonardo de Lozanne; también aseguró que los boletos han bajado su costo, gracias a que la inversión que realizó en este montaje ya se recuperó y ya puede hacer esta clase de movimientos.