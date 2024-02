Kalimba: En búsqueda de su propio legado musical

Kalimba se ha distinguido por su naturaleza inquieta en el ámbito musical, explorando constantemente nuevos géneros para evitar ser encasillado. Esta búsqueda constante de superación se intensifica ahora que está a tan solo tres meses de celebrar dos décadas de carrera

A pesar de haber alcanzado varias metas laborales, señaló que aún falta una que está trabajando en lograr: estar a la altura de grandes como Luis Miguel, Juan Gabriel y José José.

“Me falta gracias a Dios mucho, conciertos que tengo en la mente, yo creo que me falta algo que tienen algunos que admiramos todos en México, que lograron José José, el señor Armando Manzanero, Luis Miguel y algunos otros, que es decir: hagan lo que hagan habrá gente que los va a querer ir a ver .

Kalimba aspira a crear géneros poco explorados en México, como el disco country, acompañado de una gran orquesta y baladas espectaculares.

A pocos días de San Valentín, el vocalista estrena su sencillo “Déjame amarte”, una canción que ideó hace siete años tras una ruptura amorosa, con la esperanza de que ayude a quienes estén pasando por un desamor.

“Definitivamente ha habido momentos en que endurecí un poco mi corazón y pensé que no iba a volver a enamorarme, hacía berrinche y no quería que nadie me amara, pero después supe que el amor sana, enseña, hace madurar”, comentó.

Después de un periodo independiente, Kalimba encontró en Universal Music una oportunidad para expresar su creatividad sin restricciones. Con dos discos y medio juntos, está retomando consejos clave de su carrera para seguir evolucionando.

“Estoy festejando 20 años, no a mí, sino al público, las disqueras, los managers, los fans, la prensa... todas las personas que han contribuido para que ahora pueda celebrar mi trayectoria”, concluyó Kalimba.

