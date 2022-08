Julián Figueroa le pide perdón a su esposa por su comportamiento con una fan

Julián Figueroa ha hablado abiertamente con los medios luego de que una revista difundiera unas fotos en las que supuestamente se está besando con una fan. Julián asegura que todo fue sacado de contexto y que en efecto, su esposa Ime Garza-Tuñón está enojada y triste con la situación.

En entrveista con "Ventanenando", Figueroa narra que una fan se le acercó y lo besó, después él volvió a acercarse con ella y la abrazó; reconoce que justo esto es lo que no estuvo bien, por lo que le pidió perdón a su esposa.

"Las fotos que me tomaron fueron de una chava que se me acercó cuando estaba cantando de un lugar al que invitaron. Se me acercó, me dio un beso. Después, me acerqué, la volví a abrazar, le dije 'muchas gracias hermosa'. Platicamos, la llevé a su coche y ya", sentenció. “Obviamente, esto fue sacado de contexto de todas las formas posibles”, agregó.

Figueroa le pidió perdón a su esposa aprovechando los micrófonos de varios medios:

"Reconozco que tal vez mi forma de actuar no fue la más apropiada y le ofrezco una disculpa a mi esposa que creo es la única a la que le puedo decir algo al respecto. A mi esposa, que es el amor de mi vida, lo siento, si de alguna forma, mi comportamiento no fue el mejor", expresó.

El intérprete de 27 años compartió que actualmente vivía un buen momento con su esposa, y que con justa razón, ahora, ella estpa afectada por lo ocurrido.

"Imelda y yo estábamos teniendo un momento muy bonito en nuestra relación; estamos viviendo una etapa muy linda. Obviamente, ahorita está enojada, triste".



Julián e Imelda pasaban por un buen momento en su relación. Instagram Julián Fugueroa.

El hiijo de Maribel Guardia enfatizó que aunque en el paso él mismo ha contado sus problemas con el alcohol, en este momento no está padeciendo ninguna recaída, tal y como lo aseguró una revista de circulación nacional, por lo que el artista no descarta tomar acciones legales por difamación.

