Juan Pablo Medina feliz con la paliza del América al Cruz Azul

Amigos antes que rivales. La masacre que el América hizo del Cruz Azul por 7-0 sólo hizo que en el mismo palco el actor Juan Pablo Medina y el productor Fernando Rovzar, fanáticos de los amarillos; así como Mauricio Barrientos "El Diablito", del lado azul, bromearan un rato sabiendo que el futbol no es la vida.

Claro que una que otra burla no faltó, diciendo que el América es papá del Cruz Azul, pero hasta ahí.

La buena noticia es ver tan estable a Juan Pablo Medina, que ha practicado este deporte gracias a una prótesis que él mismo promociona. ¡Admirable la actitud del actor!.

Tatiana se quedó “pelona” y asustó a medio "MasterChef Celebrity"

“¿Nicky qué me hiciste, por qué me rapaste? ¿Quién te dijo (que hicieras esto)?”, preguntó Tatiana a la persona que se encarga de arreglarle el pelo durante las grabaciones de “MasterChef Celebrity” con un tono de preocupación y mostrándose sin nada de pelo. Pero resulta que nada más se trató de un filtro de una red social, lo cual hace para aminorar el estrés que se genera diariamente durante las grabaciones del reality show. Eso sí, más de uno se creyó la broma de inicio y sintió el mini infarto.



Foto: Carlos Mejia/Archivo El Universal

El trajín no dejó a Gustavo Moheno ver cine mexicano

Gustavo Moheno acaba de presentar su nueva película “Lecciones para Canallas” en la Ciudad de México, previo a su estreno el próximo 1 de septiembre en salas del país, y por el trajín de trabajo no conoce todas las propuestas cinematográficas de los premios Ariel a celebrarse el próximo 11 de octubre.

"He estado tan metido con lo de la post que no he podido ver todas las películas del Ariel, pero tengo muchos amigos que están en la competencia. Todas son ganadoras, por estar nominadas ya todas lo son", compartió.



Foto: Berenice Fregoso/ El universal