Juan Osorio reacciona al romance entre Niurka y Juan Vidal

Desde su ingreso a “La casa de los famosos” Niurka y Juan Vidal tuvieron un acercamiento muy especial, la pareja comenzó a pasar mucho tiempo juntos, compartieron besos, momentos de sinceridad y hasta la cama; sin embargo, el romance, que recién empezaba, se vio pausado cuando la cubana fue eliminada del reality show.

En ese momento, Marcos confesó que esperaría a que el actor también saliera para poder reencontrarse y ver si lo suyo prosperaba. Este pasado lunes los deseos de la vedette se hicieron realidad pues Vidal fue expulsado gracias al voto del público, lo que eliminaría cualquier obstáculo para su amor.

Los fans de la llamada “mujer escándalo” no han visto con buenos ojos su cercanía con el dominicano, por los señalamientos que Cynthia Klitbo ha hecho en su contra; pero esta situación parece no importarle mucho a su círculo más cercano, incluyendo a su exesposo, pues saben que el hombre que quisiera aprovecharse de ella no correría con muy buena suerte.

En una entrevista que ofreció a su salida de Televisa, Juan Osorio reaccionó a los cuestionamientos sobre la reciente relación de su ex y aunque no quiso hablar mucho del histrión dominicano, reconoció que con la cubana no se juega: “Yo conozco a Juan, es un hombre trabajador y como actor a mí nunca me falló, pero Niurka es una mujer que sabe poner límites y que no se le ocurra hacer eso porque lo va a mandar directito a la… Niurka no permite eso”, dijo.

Pero, por cualquier cosa, señaló que su ex no está sola, ya que “tiene el respaldo de sus dos hijos varones” (Kiko y Emilio Osorio), quienes al parecer sacaron el carácter de su madre pues son bastante explosivos a la hora de enojarse.

Lo que sí aclaró es que desea, de todo corazón, que la vedette pueda rehacer su vida y encuentre el amor en un buen hombre que la quiera, que la valore y que valga la pena.

“Le deseo que tenga una pareja que la valore, que se dé cuenta del ser humano que es ya sin el marco de la vedette, porque tiene buenos sentimientos, es una gran mamá que ha formado a sus hijos, sobre todo yo la admiro porque es una mujer guerrero, aguerrida y con un gran carácter”.

Por último, Osorio aseguró que no desea que la madre de su hijo se quede sola, pues considera que todos merecen encontrar una pareja que los haga felices: “En esta vida no hay que estar solos, hay que tener a alguien que te apoye, que vea por ti y que te apapache. Yo lo estoy viviendo y eso es lo que le deseo”.

