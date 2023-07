Juan Osorio defiende a su hijo Emilio y su paternidad: "Aunque no lo fuera, es mi hijo"

Pese a que, hace unas semanas, Juan Osorio parecía no haberse molestado por los dichos de José Manuel Figueroa, a través de los que bromeaba con la paternidad del productor, al poner en duda si Emilio Osorio era su hijo biológico o, en realidad, era hijo de Bobby Larios, expareja de Niurka, ahora mostró el disgusto que le produjo el comentario del cantante pues, además de desconocerlo como amigo, destacó que él no tiene ninguna duda de que su hijo sea suyo, pese a lo que otras personas puedan pensar.

José Manuel Figueroa no sabía en la que se metía cuando, con un grupo de reporteros, bromeó al cuestionar si Emilio Osorio era hijo de Bobby Larios pues, si bien, en ese momento supo que podía causar controversia, por lo que le pidió a los medios de comunicación que no mostrasen dicho comentario al aire, no se abstuvo de bromear con el tema y sus declaraciones no sólo se publicaron, sino que se hicieron virales, causando el descontento de la madre del joven, Niruka Marcos, y Juan Osorio, por supuesto, también dio a conocer su opinión.

Y aunque al poco tiempo de que el cantante hiciera estas declaraciones, Osorio se mostró laxo con José Manuel, al indicar que no creía que Figueroa hubiera actuado con mala intención ante la equivocación que cometió, tal parece que ya cambió de opinión, pues en una entrevista con "Ventanenado", visiblemente disgusto, señaló que el actuar de José Manuel no había estado bien y hasta negó que hubiera una amistad entre ellos, como sugirió el cantante hace poco más de una semana.

"Es falso, yo la amistad la tuve con su señor padre, y la tendré todo el tiempo, siempre fue muy bonita la amistad que tuve con Joan Sebastian", destacó.

Pero eso no fue en lo único que desmintió a José Manuel, sino que además dijo que no era verdad que el cantante se había reunido con él para aclarar el comentario que hizo acerca de su paternidad, como había dicho el hijo de Joan Sebastián, al asegurar que supuestamente ya se habían aclarado las cosas entre los dos, luego de un encuentro entre él y Osorio, en el que el productor había tomado positivamente sus explicaciones: "Fue un error normal", dijo el cantante.

pero Juan Osrio tiene otra versión de los hechos:

"La reacción de él, pues él solito sabrá todo lo que levantó, todo lo que sucedió, yo en mi caso estoy muy tranquilo", destacó.

Además. salió en defensa de la relación padre e hijo que lo une a Emilio, al respaldar su paternidad.

"Sé perfectamente que mi hijo es mi hijo, tengo las fechas clarísimas y, aunque no fuera mi hijo, es mi hijo", reafirmó.

Cabe resaltar que Emilio Osorio Marcos nació el 25 de noviembre del 2002, mientras que la telenovela "Velo de novia" -producida por Juan Osorio, donde Niurka y Bobby Larios se conocieron y comenzaron una relación, comenzó sus grabaciones en el verano del 2003, cuando el joven ya había nacido.

