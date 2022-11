Juan Gabriel: esta es la melancólica canción que el cantante escribió en la cárcel

Juan Gabriel fue sin dudas uno de los mayores exponentes de la música de nuestro país, sin embargo el “Divo de Juárez” no tuvo una vida perfecta. Una de las etapas más oscuras de la vida de Juan Gabriel fue cuando el intérprete de “Abrázame muy fuerte” estuvo en la cárcel.

¿Por qué Juan Gabriel estuvo en la cárcel?

Juan Gabriel aseguró en una entrevista que estuvo en la cárcel de Lecumberri porque se le acusó falsamente de robo de joyas y un radio a Claudia Islas en una fiesta privada y por esto estuvo 18 meses en el Palacio Negro, ubicado en el oriente de la Ciudad de México. Este hecho ocurrió en los años 60, pero marcó para siempre la vida y la carrera del cantante.

Incluso el Fondo Penitenciarías del Archivo Histórico de la Ciudad de México cuenta con un expediente bajo el nombre de Jaime Alberto Valadez, que data de 1967. En este registro, se expone que esta persona fue detenida por un delito similar al de Juan Gabriel.

¿Qué canción compuso en la cárcel Juan Gabriel?

El “Divo de Juárez” siempre obtuvo inspiración para componer canciones incluso en los momentos más tristes de su vida. Juan Gabriel compuso “No tengo dinero”, uno de sus mayores hits.

El cantante se inspiró en su situación actual, ya que no contaba con nada de dinero y no sabía que iba a hacer con su carrera el día que saliera de la cárcel. En la canción hay ecos de la realidad que estaba viviendo el “Divo de Juárez” en la abrumadora Ciudad de México, aunque Juan Gabriel le dio un giro a la letra y le agregó una historia de amor. No caben dudas de que Juan Gabriel siempre supo reponerse ante las adversidades de la vida y sacar provecho de cada situación.