Joven inició labores de parto minutos antes del concierto de Taylor Swift en Brasil

La estancia de Taylor Swift en tierras brasileñas ha tenido de todo un poco, desde el sabor amargo por la muerte de una fan, el horror por las altas temperaturas que obligó a la cantante a cancelar uno de sus conciertos, y el milagro de la vida, pues una seguidora de la cantante estadounidense casi tiene a su bebé en pleno show de Taylor.

Se trata de una joven de 24 años llamada Maria Eduarda Mendes, que según señala el portal puertorriqueño G1 tuvo labores de parto en uno de los baños del Estadio Engenhão, en Río de Janeiro, sin supuestamente saber que estaba en la semana 40 de embarazo.

La joven explicó a G1 la gran sorpresa que se llevó ese día, pues su plan era disfrutar del concierto de Taylor, sin imaginar que estaba embarazada y que su bebé estaba a punto de nacer.

“Era un dolor intermitente, y nunca imaginé que pudieran ser contracciones. Estuve desde las 10 de la mañana hasta que abrieron las puertas, esperando que el dolor desapareciera”, relató María Eduarda para el medio carioca G1.

Luego de presentar dolores abdominales desde las primeras horas del día, no le dio importancia, sin embargo, el dolor aumentó cuando ya se encontraba dentro del Estadio, donde asistió con un amigo, así que le dijo a su acompañante que iría al sanitario cuando sintió "que algo se rompió".

Recibió atención médica mientras escuchaba que ya había iniciado el concierto de Taylor; fue trasladada al Hospital Salgado Filho en una ambulancia, donde le realizaron una ecografía y posteriormente a la Maternidad Carmela Dutra, donde nació su hija, a la que llamó Maria Flor.

Maria Eduarda Mendes afirma que no tuvo ningún síntoma de embarazo pues incluso su periodo menstrual lo seguía presentando con normalidad; pese a la sorpresa y a que ya no pudo disfrutar del concierto de Taylor, Maria espera algún día ir a uno de sus shows acompañada de su hija; como recuerdo conserva una pulsera del The Eras Tour.

Bebé estuvo a punto de nacer en un concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro, Brasil. Foto: G1.

Sabor amargo en Brasil

T4F, la empresa encargada de organizar la gira de Taylor Swift en Brasil, se disculpó este jueves por el caos en los conciertos de la cantante en Río de Janeiro, donde falleció una joven por un golpe de calor, y admitió que "podrían haber tomado algunas acciones alternativas".

"Estamos absolutamente desolados, muy tristes, con la pérdida de la joven Ana Clara", señaló el CEO de Time For Fun (T4F), Serafim Abreu, en un video divulgado en las redes sociales de la compañía seis días después de lo ocurrido.

Una mujer brasileña de 23 años falleció por un golpe de calor antes del concierto que la cantante estadounidense ofreció el viernes pasado en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, en el marco de su gira mundial "The Eras Tour".

"Reconocemos que podríamos haber tomado algunas acciones alternativas, adicionales a todas las otras que hicimos", expresó el primer ejecutivo de T4F.

La muerte de la joven, una estudiante de Psicología en la Universidad Federal de Rondonópolis, provocó la apertura de una investigación por parte del Gobierno brasileño, a través de la Secretaría de Protección al Consumidor.

*Con información de EFE.

