Joss Kiss, hijo de Isabel Lascurain, sigue sus pasos

El cantante Joss Kiss tiene 21 años y ya se considera un alma vieja, por eso asegura no sentir conexión con la música que se genera en la actualidad, como puede ser el reggaetón o los corridos tumbados.

Él prefiere hacer y regalarle al público otra clase de mensajes.

“Siempre he sido una persona muy romántica, que le encanta el pop, esto no quiere decir que no disfrute lo que se escucha en la actualidad, lo hago con mis amigos o en la fiesta, pero a mí me gusta mucho más una letra bonita o una melodía agradable”, dice José Manuel Álvarez Lascurain, nombre real de Joss Kiss.

Desde muy temprana edad en su hogar, y gracias a su madre Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, tuvo acceso no sólo a vivir de primera mano el trabajo que el trío hace, también de sus amigos del medio como Emmanuel, Mijares y Yuri, por mencionar algunos; todos leyendas de la música en México.

“Me siento muy afortunado de haber podido tener muchas enseñanzas de grandes artistas, de poder agrarrar un poco de todos para poder complementarme y llegar a ser el artista que quiero ser, aunque me gusta el que soy hoy en la actualidad”.

El tener una madre y tías famosas, como son las Pandoras, no es algo que le estorbe a Joss para brillar, pero asegura que quiere hacer su propio camino, lograr las cosas por mérito propio y en esto Isabel está de acuerdo.

Por eso para él es muy satisfactorio saber que sus canciones comienzan a formar parte de la historia de alguien más, como el tema “Globitos”, que habla de un amor a la distancia y que sabe conectará de alguna manera con alguien que haya pasado por algo así.

Esta canción podrá escucharse en vivo el 7 de diciembre, cuando Joss se presente por segunda ocasión en el Foro 1869 con su tour Toda una vida, cuyo espectáculo ha sido renovado.

“Es importante darle algo nuevo a la gente, que compren un boleto y no vean lo mismo, pero bueno, un show siempre va a tener algo diferente, pero el replantear la música, las canciones, siento que le va a dar un toque distinto para la gente que fue al anterior”.