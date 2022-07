José Ron vive amor obseso y violento en pantalla

José Ron considera que la serie La mujer del diablo va a cimbrar a la audiencia, sobre todo en este momento en el que el movimiento feminista está tan fuerte, al tratarse de la historia de una pareja expuesta a la manipulación y la sumisión.

En la serie, Ron da vida a Cristo Beltrán, un temible hacendado que se obsesiona con Natalia, la maestra del pueblo, hasta el punto de acosarla, por lo que a ella no le queda más remedio que acceder a entablar una relación con él para proteger a los suyos.

“Cristo reacciona con enojo por todo lo que ha vivido, él toma sus decisiones y como todo, tiene consecuencias. Ha sido lo más fuerte que me ha tocado hacer hasta el momento y eso me gusta porque me reta, me obliga a salir y alejarme de lo que yo estaba acostumbrado, ha sido toda una aventura”, señala.

El actor agradece que se haya dado una buena química entre él y Carolina Miranda, quien interpreta a Natalia; recuerda que cuando terminaban de grabar en una hacienda en Hidalgo, se ponían a cocinar o tomar una copa de vino.

Fue ese proceso el que le permitió trabajar estrechamente su personaje junto con el de la actriz, pues ambos estaban conscientes de que la relación que se da entre Cristo y Natalia puede desatar polémica, debido a que se trata de un amor a la fuerza y violento.

“Es una historia fuerte, pero como actor agradezco poder contar historias así, que me dejen roto como mi personaje, que es un hombre roto por dentro”.

Para Ron, lo mejor de dar vida a un personaje como éste son sus claroscuros, pues de entrada se presenta como uno carismático y sensible, que se preocupa por la gente que lo rodea y siempre busca su bienestar, pero que también tiene un lado oscuro muy fuerte, porque siempre ha carecido del amor de una familia.

Él considera que este melodrama, que estrenará el 21 de julio por el servicio streaming ViX+, es una gran apuesta para TelevisaUnivision, al ser el primer proyecto original que realizan en conjunto para su nueva plataforma, por lo cual se están cuidando todos los detalles de la producción. Las locaciones comprenden Atlixco, la Ciudad de México e Hidalgo.

El actor considera que este proyecto puede marcar un antes y un después en su carrera.

“Lo veo con mucho agradecimiento, por eso yo hago lo que me corresponde: entregar mi corazón, poner todo mi esfuerzo, estudiar, prepararme y dar lo mejor en cada escena”, indica.