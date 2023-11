José Manuel Figueroa engañó a Marie Claire Harp, cuenta su supuesta amante

Thaily Villabosos, artísticamente conocida como Thaily Villa, contó en una entrevista la aventura que vivió con José Manuel Figueroa, después de que una amiga en común los presentara, en una época en que el cantante todavía era novio de Marie Claire Harp, aunque la cantante de trap asegura que desconocía que el hijo de Joan Sebastian estaba en una relación amorosa, sin embargo, continuaron viéndose, pues contó que en una ocasión, la conductora venezolana estuvo a punto de descubrirlos.

Puede que el nombre de Thaily Villalobos te suene familiar, pues en 2010 fue una de las testigos en el caso de Kalimba, en el que fue acusado de abuso sexual, sin embargo, fue la joven quien aseguró que el cantante era inocente de los cargos por los que había sido denunciado. Pero en esta ocasión, la modelo no salió a hablar del integrante de OV7, sino que José Manuel Figueroa, con quien asegura haber vivido un amorío, hace aproximadamente un año, cuando una amiga que los presentó.

Estas declaraciones fueron publicadas en "TV Notas", revista a la que concedió la entrevista donde habla de su trato con Figueroa, pues asegura que a pesar de la diferencia de edad, ya que ella tiene 29 años y el 48, desde que fueron presentados, la química entre los dos fue evidente, pero no sólo entre ellos, sino también con la amiga que intervino, pues juntos emprendieron una clase de aventura amorosa.

“Tengo una amiga que lo conoce muy bien desde hace muchos años, me invitó a Guadalajara para pasar un fin de semana; cuando llegué, mi amiga me presentó a alguien y resultó ser José Manuel, uno pensaría que un señor como (él) se comportaría como una persona seria, fue todo lo contrario.”, dice en una de sus declaraciones a la revista.

De acuerdo con Thaily, su primer encuentro tuvo lugar "hace alrededor de un año", y entre los planes para divertirse, el cantante las llevó a ella y a su amiga a un pueblo en el que bebieron tequila y cantaron con un mariachi que interpretó las canciones de Joan Sebastian; toda la euforia produjo que en un momento de la celebración, los tres comenzaran a besarse.

“Empezamos a tomar muy temprano y la pasamos muy bien los tres, poco a poco empecé a notar un trato diferente a nosotras, nos presentaba como sus novias y nos daba besitos en la boca, fue muy directo”, detalló la joven.

Villa confió que, en ese momento, no sabía que Jose Manuel era novio de Marie Claire Harp, con quien no nos queda muy clara la fecha en la que comenzó su noviazgo, pero por las publicaciones que el compositor ha hecho en sus redes sociales, sabemos que ya estaban juntos en noviembre de 2021, pues en esa temporada compartió la primera foto donde aparecen uno al lado del otro en su cuenta de Instagram.

“Yo no sabía que él tenía novia, lo conocía de vista, pero no sabía nada de su vida, lo vi como diversión de fin de semana", dijo Thaily.

Sin embargo, ella y su amiga siguieron frecuentándolo, hasta que Figueroa les hizo una petición de ser cuidadosas con las fotos y videos que compartían públicamente donde aparecieran con él, debido a que su expareja, Farina Chaparro, quien lo denunció por agresiones físicas y psicológicas, las estaba investigando.

Fue en ese momento cuando José Manuel nos dijo que tuviéramos cuidado con lo que subíamos a redes sociales”, destacó.

Pero eso no fue todo, según contó la joven, pues asegura que durante sus encuentros, ella y su amiga llegaron a sostener intimidad con Figueroa y, en una ocasión, Marie Claire estuvo a punto de descubrirlos.

Y aunque la conductora venezolana no ha hecho ningún pronunciamiento respecto a estas declaraciones, anoche compartió una historia donde revelaba que si no había acudido al gimnasio, como suele hacerlo, es porque acaba de atravesar un momento emocional que la tenía sin ánimos.

"Comencé mi dienta y esto es lo que voy a comer, pollito con pepino, me han estado preguntando acerca del por qué tenía tanto tiempo sin entrenar, bueno he estado en procesos emocionales complicadísimos, entonces no me había refugiado en el ejercicio, y hoy por hoy siento que la mejor versión de mí es cuando le doy a mi cuerpo lo que necesita", explicó.

