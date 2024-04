José José: ¿por qué el 20 de abril es el día del "Príncipe de la Canción"?

José José no nació ni murió un 20 de abril, tampoco ganó premios o festejaba el cumpleaños de alguno de sus hijos en dicha fecha y, muchos menos, era un aniversario alejado del alcohol, pero sí es su Día Internacional.

La razón de que el 20 de abril sea considerado el día del “Príncipe de la Canción” se debe a la canción “Me vas a echar de menos”, original de Rafael Pérez Botija, lanzada a la radio en 1986.

En la letra, un hombre dirige un mensaje de advertencia a una chica, diciéndole que lo va a extrañar cuando sea abrazada por alguien más e incluso, que en algún momento le cambiará la suerte y todo le saldrá mal.

En uno de los versos, es cuando se menciona la fecha que nos atañe.

“Y me estarás llamando cada 20 de abril/ y dirán que no hay nadie que estoy lejos de aquí/ y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste/ y no podrás fingir”, se oye.





La conmemoración de un grande

La conmemoración nació en 2020, casi un después del deceso del intérprete de "El triste” y “Almohada”. Internautas comenzaron a hacer circular la fecha y muchos se han adherido desde entonces.

El año pasado Marysol Sosa, hija de José José, asistió a los festejos en una alcaldía de la Ciudad de México, agradeciendo el cariño mostrado por los fans hacia su padre.

“Me llena de emoción y les agradezco desde el fondo de mi corazón que sigan compartiendo con nosotros y que, de aquí pal´ real, sigan siempre siempre en nuestro corazón a este gran cantante que México dio que, además, fue un gran hombre y un gran padre, y también un gran amigo para todos ustedes”, dijo en esa ocasión.

Durante su carrera de cuatro décadas, José José recibió premios como su Estrella en el Paseo de Hollywood; el Grammy Latino a la Excelencia Musical y el Billboard a su Trayectoria Artística.

