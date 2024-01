José Eduardo Derbez presume haber convencido a Victoria Ruffo de trabajar en cine: "Fue fácil porque estaba yo"

José Eduardo Derbez logró trabajar por primera vez con su mamá, Victoria Ruffo, en cine. El actor de 31 años protagoniza la cinta "El roomie", junto a Fiona Palomo, y ahí encontró espacio para extenderle la invitación a su mamá de acompañarlo en una escena.

En el pasado, la protagonista de "Corona de lágrimas" afirmó que no era fácil que ella aceptara un proyecto si no se le ofrecía el rol principal, pues durante su carrera ha logrado destacarse en más de 30 telenovelas; sin emabrgo, en esta ocasión, José Eduardo asegura que él mismo hizo la labor de convencimiento.

"(Mi mamá) Luego no acepta nada, se pasa. Fue fácil porque estaba yo, si no le hubiera costado más trabajo", dijo Derbez en conferencia de prensa.

Lee también José Eduardo aclara si existen envidias entre los hermanos Derbez

La película dirigida por Pedro Pablo Ibarra y producida por Jorge Aragón cuenta la historia de Roy, un hombre que sobrevive en la colonia Condesa cambiando de compañero de casa cada dos meses y evitando pagar renta a base de mentiras. En una de sus mudanzas se ve atrapado en una escuela primaria en la que la directora es interpretada por Ruffo.

"Hice mi trabajo previo de (hablarle del equipo): 'son tipazos, vale la pena, échame la mano' y accedió, me dijo 'sí, que me marquen y vemos' y ya de repente me dijo Jorge (Aragón) 'ya aceptó'", contó el actor.

Además el hijo de Eugenio Derbez aceptó que se sintió intimidado por la experiencia de su mamá en el set de la cinta que se estrena el 18 de enero en cines.

"Yo nunca me pongo nervioso al grabar, pero el día de la escena con mi mamá, ese día estaba muy nervioso y dentro de todo agradecí que la escena fuera corta porque nunca me había pasado. Estaba muy nervioso, mi mamá es una mujer que impone mucho, aparte se la pasó regañando a Naia (Pindas), que es la niña del elenco, le decía 'no agarres eso, deja lo otro'; pero se gozó y yo feliz de que ya hay una escena con mi mamá en pantalla".

Lee también La novia de José Eduardo "manda a volar" a los Derbez