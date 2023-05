José Eduardo Derbez asegura que desconoce los motivos de la salida de “El Burro” Van Rankin de "Miembros al aire"

Aunque compartieron cuadro durante dos años en “Miembros Al Aire”, el actor y conductor José Eduardo Derbez aseguró no saber nada respecto a la salida de Jorge “El Burro” Van Rankin del programa, la cual se dio de manera inesperada esta semana.

“No estoy al tanto de muchas cosas, me enteré igual que todos en el video (del Burro), le mandé un mensaje para decirle que lo quiero mucho, que cuenta conmigo para lo que necesite y que se le va a extrañar”, dijo José Eduardo.

Lee también: Yolanda Andrade reaparece cansada y conmovida: "Apenas ayer me dijeron que no era un tumor"

El actor señaló que será hasta que grabe el programa esta tarde, sabrá en realidad cómo se dieron las cosa; esto lo declaró la noche de ayer cuando acudió al Teatro Aldama, para apadrinar el debut de su amigo Carlos Fonseca en el personaje de Dulce, de la puesta en escena "Mentidrags"; él también realiza el papel de Emmanuel en la versión original, "Mentiras, el musical".

“La verdad es una cosa totalmente diferente, ya desde la piel de Emmanuel podía ver qué sucedía con las chicas, yo los aplaudía todo el tiempo y los admiró mucho porque son muy talentosos, pero ahora me dieron la oportunidad y soy el primer Emmanuel que interpreta a Dulce, algo que es complicado pero divertido”, comentó Carlos Fonseca

Para el actor el que le ofrezcan papeles alejados de lo que es él, le da más aprendizaje en su profesión y le ayuda a crecer mucho en su profesión.

“Tuvimos que trabajar mucho, llevo meses con esto y aún así me cuesta, porque cada momento en el escenario es tener mucha concentración y darlo todo, porque si te cansa o se te va el aire no sale del todo bien, pero lo voy hacer con todo mi amor”.

Sus nombres son sinónimo de talento y profesionalismo dentro del teatro musical y en el 2020 Rogelio Suárez, Fher Soberanes, Iker Madrid y Regina Voce (antes Anuar), asumieron el reto de realizar una versión drag de Mentiras, el musical, logrando conquistar al público de la obra, dos años después con una versión totalmente renovada y una imagen más llamativa, vuelven al escenario como Lupita, Daniela, Dulce y Yuri, respectivamente.

Lee también: Montserrat Oliver rompe el silencio; habla de la salud de Yolanda Andrade

Fonseca aseguró que dar vida a Dulce no es nada sencillo, porque es cantar temas muy complicados, en tonos agudísimos y además con un vestuario que no es nada sencillo, que incluye un maquillaje pesado y tacones altos, pero aún así tiene que hacerlo ver fácil en escena para que la gente no note lo difícil que puede ser.

José Eduardo Derbez explicó que él como actor sí haría un papel en el que se requiriera vestirse de drag queen, siempre y cuando no tuviera que cantar porque su voz no sirve para eso.

“Ya canté en la serie que hice de ‘Mi Tío’, en mi carrera he hecho de todo entonces a mí lo que me pongan lo hago, porque de todo se aprende, entonces a mi encanta hacer cosas diferentes y nuevas”, expresó el hijo de Victoria Ruffo.

Quien también estuvo presente en esta noche, fue la conductora Mónica Noguera, quien también es amiga de Carlos Fonseca y tuvo oportunidad de verlo en camerinos antes de la función, para desearle mucho éxito esa noche.

“Estoy muy contenta de haber venido, porque esta obra pone muy en alto el nombre de México a nivel internacional, y ahora con Carlos en su debut yo estoy feliz, porque puedo ver a un amigo triunfar y con un personaje tan complicado como Dulce, es maravilloso”, expresó la conductora.

Lee también: Christian Nodal cuenta cómo ha sido el proceso de borrarse los tatuajes del rostro